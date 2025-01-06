تصريحات تركية نارية تتوعد قسد في سوريا ..نهايتكم باتت وشيكة

الإثنين 06 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - رويترز

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قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الاثنين إن القضاء على وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا “بات وشيكا”.

وأضاف الوزير أن أنقرة لن توافق على أي سياسة تسمح لوحدات حماية الشعب بالحفاظ على وجودها في سوريا.

وقال فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي “نحن في وضع يسمح لنا ليس فقط برصد، بل وبسحق أي نوع من المؤامرات في المنطقة”.

وأوضح الوزير التركي أنه تم بحث مع الوفد الأردني أهمية الاستقرار الدائم في سوريا، وأن دعم الإدارة السورية الجديدة يعد من الأولويات في هذه المرحلة. كما أشار إلى أن تركيا والأردن يتفقان في الرؤى حول التضامن مع الشعب السوري والعمل على إعادة إعمار البلاد بعد سنوات من الصراع.

كما أكد الوزير التركي أن التنسيق مع الأردن شمل أيضًا بحث الخطوات الضرورية لمكافحة الإرهاب، خاصة تنظيم الدولة، مع التركيز على ضرورة محاربة الجماعات الإرهابية في سوريا. كما شدد على أهمية عدم السماح لحزب العمال الكردستاني بالاستفادة من الوضع القائم في سوريا.

و في وقت سابق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه “يجب القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية ومقاتلي حزب العمال الكردستاني والجماعات ذات الصلة من أجل إقامة سوريا جديدة آمنة ومستقرة”.

وفي حديثه للصحفيين على متن رحلة العودة من اجتماع مجموعة الثماني في مصر، قال أردوغان للصحفيين إن “تركيا ستدعم القيادة السورية الجديدة في الحرب ضد المنظمات الإرهابية”.

وقال إنه لا يعتقد أن أي قوة ستواصل العمل مع مثل هذه الجماعات في سوريا بعد الآن، في إشارة واضحة إلى التعاون بين وحدات حماية الشعب الكردية والولايات المتحدة في شمال شرق سوريا.

وقال “يجب القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستاني ونسخه التي تهدد بقاء سوريا”.