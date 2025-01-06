هل حان الوقت لتنفيذ سيناريو تصفية عبدالملك الحوثي في اليمن كما حصل لحسن نصر الله؟ .. معاريف تتسائل تعرف على أسرع الخطوات وابسطها للتخلص من الوزن الزائد السيارات التركية تجتاح أوروبا وتحتفظ بالمركز الأول للعام الثامن عشر وزير الخارجية الإماراتي يقدم قائمة من الوعود لوزير الخارجية السوري .. تفاصيل تصريحات تركية نارية تتوعد قسد في سوريا ..نهايتكم باتت وشيكة الإنذار الاخير قبل الحرب... المبعوث الأممي يصل صنعاء لإبلاغ المليشيات الحوثية برسائل صارمة ويضعهم أمام حقيقة الموقف الدولي.. السلام او الحرب حملة عسكرية مدججة بالأسلحة مدعومة بالمدرعات والأطقم وفرق الزينبيات .. مليشيا الحوثي تختطف مواطنا بالعاصمة صنعاء بعد حصار منزله والعبث بمحتويانه جاهز الأمن والمخابرات الحوثي يعترف بإختراق المخابرات السعودية لمواقعم الحساسة ويتحدث عن اسقاط خلية تتبع اجنده دولية ملاحقة مسئول يمني سابق متورط باختلاس المال العام والتهرب الجمركي.. الرئاسي يتوعد بإجراءات تصل الإنتربول الدولي أكد دعم الرئاسي للحكومة.. حديث لـ أحمد عوض بن مبارك بعد ساعات على نشر تقارير بقضايا فساد كبيرة
كشفت مصادر خاصة لمارب برس ان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ يحمل في زيارته الحالية الى صنعاء تهديدا للمليشيات الحوثية من عدة أطراف دولية كإنذار أخير للحوثيين. بخصوص عدة ملفات وفي مقدمتها مطالبتهم بالأفراح الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسيةالمعتقلين في سجونهم، وكذلك الدفع بعملية السلام ومطالبته للحوثيين بخطوات عملية وجادة.
حيث وجه هانس غروندبرغ اليوم للحوثيين دعوه لاتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.
وقالت المصادر أن هذه الزيارة قد تكون الأخيرة قبيل اي عملية عسكرية قد تكون جوية وبرية تستهدف الحوثيين جراء تعنتهم وتحديهم للمجتمع الدولي والجهود الدولية الداعية للسلام.
وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان له، إن غروندبرغ وصل إلى صنعاء اليوم عقب اجتماعاته في مسقط بسلطنة عمان.
وأضاف أن زيارته تأتي في إطار جهوده المستمرة لحث ( الحوثة) على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.
وأشار إلى أن زيارته ضمن جهوده المستمرة لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، لدى جماعة الحوثي.
ولفت إلى أن غروندبرغ، يخطط لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها.
كما سيناقش غروندبرغ ملف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وعلى إسرائيل.
وتأتي زيارة غروندبرع لصنعاء غداة اختتامه زيارته لسلطنة عمان، التقي فيها مسؤولين عمانيين ووفد مليشيا الحوثي.
وقال غروندبرغ، إنه التقى بوكيل وزارة الخارجية خليفة الحارثي، وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، لمناقشة الجهود المتظافرة لتعزيز السلام في اليمن.
وأشار إلى أنه التقى مع ناطق الحوثيين محمد عبدالسلام، وحث على اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية.
وشدد غروندبرغ، على أهمية خفض التصعيد - بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية - باعتباره أمرًا ضروريًا لإظهار الإلتزام بجهود السلام.