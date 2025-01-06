حملة عسكرية مدججة بالأسلحة مدعومة بالمدرعات والأطقم وفرق الزينبيات .. مليشيا الحوثي تختطف مواطنا بالعاصمة صنعاء بعد حصار منزله والعبث بمحتويانه. عاجل عاجل: جاهز الأمن والمخابرات الحوثي يعترف بإختراق المخابرات السعودية لمواقعم الحساسة ويتحدث عن اسقاط خلية تتبع اجنده دولية ملاحقة مسئول يمني سابق متورط باختلاس المال العام والتهرب الجمركي.. الرئاسي يتوعد بإجراءات تصل الإنتربول الدولي أكد دعم الرئاسي للحكومة.. حديث لـ أحمد عوض بن مبارك بعد ساعات على نشر تقارير بقضايا فساد كبيرة التكتل الوطني للأحزاب يناقش أولويات مواجهة ميليشيا الحوثي واستعادة الدولة واستثمار التحولات الدولية طقس اليمن.. خبير أرصاد يتوقع ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة ابتداءً من الغد مقتل وإصابة 18 حوثيًا في تعز عاجل : وصول المبعوث الأممي الخاص باليمن الى صنعاء موظفون لصوص في سفارة اليمن بالقاهرة.. ماذا كشفت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة؟ ''بترومسيلة'' وكر فساد كبير وتقارير رسمية تكشف المستور.. الشركة حولت أكثر من مليار دولار لحساباتها بالخارج ومقرها الرئيس لا يزال بصنعاء
أقدمت مليشيات الحوثي صباح اليوم الأثنين 2025 على عملية اقتحام لمنزل أحد المواطنين بالعاصمة صنعاء مما تسبب في ترويع الاطفال وبث الرعب في الحي الذي يسكنه.
وقالت مصادر محلية لـ"مأرب برس" أن عناصر مسلحة مدججة بالأسلحة تابعة لمليشيات الحوثي ترافقها مدرعات وأطقم عسكرية داهمات احد الأحياء بالعاصمة وقامت بإختطاف المواطن رياض السعيدي.
وذكرت المصادر أن عناصر المليشيات حاصرة منزل السعيدي قبل أن تقتحمه بمشاركة عناصر نسائية تابعة للمليشيا يُعرفن باسم "الزينبيات".
وأوضحت المصادر أن المسلحين قاموا بتفتيش منزل السعيدي وتخريب محتوياته قبل اقتياده إلى جهة مجهولة.
وتأتي هذه الحملة في إطار تصعيد المليشيات لانتهاكاتها ضد المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وسط مخاوف من تزايد عمليات الاختطاف والاعتقالات التعسفية.
يشار الى ان رياض السعيدي كان موظف سابق في السفارة الأمريكية بصنعاء ترك عمله فيها قبل عدة سنوات وتحديدا قبل الحرب.