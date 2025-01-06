حملة عسكرية مدججة بالأسلحة مدعومة بالمدرعات والأطقم وفرق الزينبيات .. مليشيا الحوثي تختطف مواطنا بالعاصمة صنعاء بعد حصار منزله والعبث بمحتويانه. عاجل

الإثنين 06 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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أقدمت مليشيات الحوثي صباح اليوم الأثنين 2025 على عملية اقتحام لمنزل أحد المواطنين بالعاصمة صنعاء مما تسبب في ترويع الاطفال وبث الرعب في الحي الذي يسكنه.

وقالت مصادر محلية لـ"مأرب برس" أن عناصر مسلحة مدججة بالأسلحة تابعة لمليشيات الحوثي ترافقها مدرعات وأطقم عسكرية داهمات احد الأحياء بالعاصمة وقامت بإختطاف المواطن رياض السعيدي.

وذكرت المصادر أن عناصر المليشيات حاصرة منزل السعيدي قبل أن تقتحمه بمشاركة عناصر نسائية تابعة للمليشيا يُعرفن باسم "الزينبيات".

وأوضحت المصادر أن المسلحين قاموا بتفتيش منزل السعيدي وتخريب محتوياته قبل اقتياده إلى جهة مجهولة.

وتأتي هذه الحملة في إطار تصعيد المليشيات لانتهاكاتها ضد المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وسط مخاوف من تزايد عمليات الاختطاف والاعتقالات التعسفية.

يشار الى ان رياض السعيدي كان موظف سابق في السفارة الأمريكية بصنعاء ترك عمله فيها قبل عدة سنوات وتحديدا قبل الحرب.