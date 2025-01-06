طقس اليمن.. خبير أرصاد يتوقع ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة ابتداءً من الغد

الإثنين 06 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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توقع خبير في الارصاد استمرار انخفاض درجات الحرارة باليمن، حيث ستصل اليوم الاثنين إلى ما دون الصفر المئوي في بعض المرتفعات الجنوبية والشمالية الصحراوية، حتى المهرة وحضرموت وشبوة.

ووفق خبير الأرصاد الجوية أبو ناصر البابكري فإن بعض مناطق مأرب والجوف ومعظم المرتفعات الغربية ستشهد تشكل صقيع شديد خلال الساعات القادمة.

ومن المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي ابتداءً من مساء يوم الثلاثاء والأربعاء، بحسب البابكري.

هذا وتوقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الإثنين، أن تشهد المناطق الساحلية، طقس معتدل الحرارة بشكل عام، بينما يكون بارد أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات (المهرة، حضرموت وشرق شبوة)، وغائم جزئياً مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والجنوبية الغربية، والرياح معتدلة إلى نشطة.

كما توقع المركز في نشرته الجوية اليومية أن يكون الطقس في المرتفعات الجبلية، جاف وبارد إلى شديد البرودة، خصوصاً أثناء الليل والصباح الباكر، مع احتمال تكوّن الضباب والسحب الطبقية على أجزاء منها، وكذا أن يكون الطقس في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية، جاف وصحو بشكل عام ومعتدل الحرارة نهاراً وبارد إلى بارد جداً ليلاً والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وبحسب النشرة الجوية، فان المركز يتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى في عدد من المحافظات، اليوم الإثنين، كالتالي: عدن 29 / 22 - صنعاء 24 / 01 - المكلا 28 / 19 - سقطرى 26 / 16 - الغيضة 28 / 13 - سيئون 23 / 04 - تعز 25 / 13 - الضالع 21 / 08 - مأرب 22 / 06 - عتق 22 / 07 - لحج 28 / 20 - الحديدة 31 / 23 - زنجبار 29 / 22 .

وحذر المركز، المواطنين في المناطق الجبلية المرتفعة من درجات الحرارة المنخفضة .. مهيباً بالمواطنين أخذ الاحتياطات اللازمة خصوصاً الأطفال وكبار السن، كما وجه المركز، تحذيراً للأخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المرتفعة والجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب تكوّن الضباب، وكذا للأخوة المزارعين في المناطق الجبلية والمرتفعة من احتمال تكوّن الصقيع ودرجات الحرارة المنخفضة جداً.

فيما توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الإثنين، أن تكون حالة البحر في السواحل الغربية خفيف إلى معتدل الموج، وفي سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن وباب المندب معتدل الموج، وفي سواحل أرخبيل سقطرى مضطرب الموج، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في خليج عدن معتدل الموج، وفي البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب الموج، وفي بحر العرب مضطرب الموج، وحذر المركز، الأخوة الصيادين ورواد البحر حول أرخبيل سقطرى وبحر العرب والبحر الأحمر والسواحل الجنوبية الغربية والشرقية وباب المندب وجزيرة ميون ومياهنا الإقليمية والبحر الأحمر من اضطراب البحر ونشاط الرياح.