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مقتل وإصابة 18 حوثيًا في تعز

الإثنين 06 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أعلن محور تعز العسكري اليوم الاثنين 6 يناير مقتل وإصابة 18 عنصرًا من جماعة الحوثي، بعد إحباط محاولات تسلل في جبهات محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقال المركز في بيان، أن 10 عناصر حوثية لقت مصرعها، وأصيب 8 آخرون برصاص قوات الجيش الوطني خلال صد تسللات في مختلف جبهات القتال بالمحافظة، الأيام الماضية.

وأشار محور تعز إلى إحباطه ثمان محاولات هجوم وتسلل خلال العشر الأيام الماضية، تركزت معظمها في الجبهات الشمالية والشمالية الغربية لمدينة تعز.

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