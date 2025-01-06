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عاجل : وصول المبعوث الأممي الخاص باليمن الى صنعاء

الإثنين 06 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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وصل ظهر اليوم الاثنين المبعوث الأممي الخاص باليمن غروندبرغ الى صنعاء للقاء قيادات جماعة الحوثي.

وهذه الزيارة هي الأولى للمبعوث الى صنعاء منذ نحو عامين، وسيعقد مباحثات مع جماعة الحوثيين بشأن الموظفين الامميين المعتقلين لديهم منذ يونيو العام الماضي.

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