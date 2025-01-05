مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية يناقش ذاكرة الإعلام الوطني

الأحد 05 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 115

دعت ندوة سياسية عقدت في مأرب الى تفعيل وتطوير الاعلام الوطني لمواكبة المعركة الوطنية القائمة والقادمة.

وفي الندوة التي نظمها مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية بعنوان "ذاكرة الإعلام الوطني"، وأدارها الدكتور ذياب الدباء المدير التنفيذي للمركز وحضرها عدد من الصحفيين والإعلاميين والناشطين، تم التأكيد على دور مأرب الكبير في الحفاظ على الجمهورية، وإيقاف تمدد المشروع الإيراني الطائفي.

من جهته، أشاد الإعلامي عبدالله إسماعيل، الذي يزور حالياً مأرب، بما رآه في المحافظة من وجود للدولة والهوية، وعزيمة الأبطال في مقاومة المشروع الإمامي.

وشدد على ضرورة أن تكون هذه آخر معارك اليمنيين مع الغزو السلالي، وأن يكون لدينا هوية يمنية قوية في مواجهة الهوية الإيرانية.

وتحدث عبدالله إسماعيل عن تجربته في الإعلام الرسمي والأهلي طوال أكثر من ثلاثة عقود، متطرقاً إلى مساعي السلالة، ومنذ زمن بعيد، في تغييب وإيقاف البرامج ذات الصلة بثورة سبتمبر من تلفزيون اليمن الرسمي.

وأشار إلى أن العناصر السلالية الذين كانوا يعملون في التلفزيون كموظفين صغار، أصبحوا هم من يديرون القناة بعد الانقلاب الحوثي عام 2014، مؤكداً أنه تم حذف المحتوى الجمهوري من الأرشيف في الفضائية الرسمية، كما لا يوجد له أي أثر في الشبكة العنكبوتية.

وأكد على اهمية استغلال الوسائل الحديثة بحسب الامكانات المتاحة لايصال الرسائل الوطنية للجمهور.

فيما تحدث الصحفي حسين الصادر- رئيس المنتدى السياسي في المركز عن التجربة الصحفية في مأرب في ظل الصراع والحرب، وكيف نجح عشرات من النشطاء والاعلاميين في تغطية صنعت افخاخ للجنوب والشرق لصرف الحاضنة الاجتماعية عن مواجهة فلول الغزاة الحوثية على اسوار مأرب.

ودعا الصادر وسائل الإعلام الى إعادة قداسة مأرب في الإعلام من باب الإنصاف، وتقدير الجهود الوطنية لمواقفها العظيمة مع الوطن".

من جهته تطرق عمار الأضرعي مدير العلاقات في قناة اليمن الرسمية إلى الجهود التي يقوم بها الاعلام الرسمي في حمل القضية رغم الصعوبات والعوائق"، داعيا الى تكاتف الجهود وحشد كافة الامكانات لاسناد المعركة الوطنية القائمة والقادمة.

ودعا المشاركون من صحفيين واعلاميين الى البدء بمراجعات واصلاحات جادة في وسائل الاعلام لمواكبة تغطية المعركة الوطنية بكافة ابعادها السياسية والعسكرية والفكرية والاقتصادية.

وخرجت الندوة بتوصيات عديدة أهمها التركيز على اهمية تفعيل وتطوير أداء الاعلام الوطني في كافة وسائل الاعلام الرسمية والحزبية والشعبية، ودمج وتكثيف المنتج الاعلامي المشبع بالهوية الوطنية والذات اليمنية، وادراك المخاطر والتهديدات التي حرفت مسار الاعلام الى قضايا هامشية او تسعى لفرض وتسويق الافكار الكهنوتية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

ودعا المشاركون الجهات الرسمية الى دعم التوجهات والمبادرات التي تسعى لتطوير وتجويد أداء المؤسسات الإعلامية.