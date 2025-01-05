السعودية تكلف وفدا بالنزول الميداني في دمشق لتقييم الاحتياجات السورية

الأحد 05 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أجرى وفد سعودي جولة على عدد من المشافي في العاصمة السورية دمشق، لتقييم الواقع الطبي والوقوف على أبرز الاحتياجات.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وفداً سعودياً من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أجرى مع عدد من مسؤولي وزارة الصحة جولة على بعض المشافي في دمشق للاطلاع على الواقع الصحي والوقوف على الاحتياجات اللازمة.

ويوم الجمعة الفائت، عقد وزير الصحة ماهر الشرع اجتماعاً مع وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة في دمشق، لبحث سبل تعزيز العمل الإنساني والطبي في سوريا.

وناقش الجانبان "أهمية تحديد الأولويات لدعم القطاع الصحي، وتحقيق العدالة الصحية لجميع السوريين"، واتفقا على تخصيص زيارات ميدانية للوفد السعودي للمستشفيات والمراكز الصحية في سوريا، للوقوف على الاحتياجات الأساسية والعمل على تأمينها.

وأعرب وزير الصحة السوري عن تقديره للجهود السعودية في دعم سوريا، مشيراً إلى استجابة المملكة للنداء الإنساني وتقديم الدعم اللازم، بحسب وكالة "سانا".

وأكد على "وجود تحديات كبيرة في القطاع الصحي بسبب الفساد والمحسوبيات وضعف المهنية خلال فترة حكم النظام السابق"، مشيراً إلى "ضرورة التركيز حالياً على تأمين احتياجات مرضى الأمراض المزمنة".

من جانبه، أكد الوفد السعودي أن المملكة بدأت العمل على إعداد جسر بري لدعم القطاع الصحي في سوريا، يتضمن أجهزة طبية حديثة وأدوية ومستلزمات أخرى.

وأشار وفد المملكة العربية السعودية إلى إمكانية دعم العمليات الجراحية النوعية، وإطلاق مشاريع صحية جديدة تخدم الشعب السوري.

السعودية تطلق جسراً جوياً إغاثياً لسوريا

أطلقت المملكة العربية السعودية جسراً جوياً لإغاثة سوريا، وسيرت صباح يوم الأربعاء الفائت أول رحلة تحمل مساعدات إنسانية نحو مطار دمشق.

وقال مركز الملك سلمان للإغاثة إن هذه المساعدات تأتي في "إطار الدور الإنساني للمملكة العربية السعودية، ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المحن والأزمات، وامتداداً لنهج المملكة الراسخ في دعم العمل الخيري والإنساني في أنحاء العالم".

كما أوضح المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة أن الجسر الإنساني السعودي "جوي وبري"، حيث ستصل شحنات جوية يومياً عبر مطار دمشق الدولي.

يشار إلى أن مركز الملك سلمان أعلن عن بدء تسيير جسر بري للمساعدات الإنسانية من الأراضي الأردنية إلى سوريا، بهدف نقل معدات طبية ثقيلة لا يمكن شحنها جوياً، بما في ذلك معدات طبية متطورة مثل أجهزة الرنين المغناطيسي، والأشعة السينية، وأجهزة التصوير المقطعي، إلى جانب كميات من المساعدات الغذائية والصحية والإيوائية.