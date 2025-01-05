وزير المالية السوري يزف البشرى للشعب السوري بخصوص موعد زيادة رواتب الموظفين بنسبة 400% عاجل السعودية تكلف وفدا بالنزول الميداني في دمشق لتقييم الاحتياجات السورية براغماتية الشرع أمام اختبار التوازنات: هل تنجح سوريا في صياغة معادلة الاستقرار الجديد؟ وزير الخارجية السوري يحط رحاله في ثاني عاصمة خليجية وينشر بشائر المستقبل إغتيال عبدالملك الحوثي وأخيه سيحدث انهيارا كليا في جماعة الحوثيين .. صحيفة بريطانية تناقش الانعكاسات تقرير بريطاني: إيران زودت الحوثيين بالأسلحة بعد انهيار وكلائها لمواصلة حربها لسنوات ولديهم ورش لتجميع الطائرات المسيرة بخبرات إيرانية تحذير أممي بخصوص تدهور الأمن الغذائي في اليمن متفجرات تخرج أحد مصانع الحديد والصلب بحضرموت عن الخدمة جرائم القتل اليومية تنتعش في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي .. مقتل مواطن وإصابة أخرين بينهم إمرأة اللجنة الأمنية بتعز تجتمع وتناقش قضية مقتل المواطن الشرعبي في عصيفرة
أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية، أسعد الشيباني، خلال زيارته للعاصمة القطرية الدوحة، متانة العلاقات مع قطر، مشدداً على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على الشعب السوري.
ولفت الشيباني إلى أنه ناقش مع رئيس الوزراء القطري جميع القضايا الأساسية والاستراتيجية، ونقل إلى الجانب القطري مخاوف الحكومة السورية بشأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.
وأضاف أن قطر لعبت دوراً بارزاً في دعم الشعب السوري، وستكون شريكاً رئيسياً في مرحلة السلام المقبلة، معرباً عن شكره لها على مساعداتها وشراكتها الاستراتيجية مع سوريا.
وأكد الشيباني أن سوريا الجديدة ستتمتع بعلاقات جيدة جداً مع دول المنطقة، معبراً عن تفاؤله بالمستقبل.
وقالت الخارجية القطرية في بيان لها، إن رئيس مجلس الوزراء، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ناقش خلال لقائه مع الشيباني تعزيز التعاون بين البلدين والتطورات في سوريا، ودعم المساعدات الإنسانية القطرية للشعب السوري.
وأكد رئيس الوزراء موقف قطر الثابت بدعم وحدة سوريا واستقلالها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون.
وفي وقت سابق من اليوم، وصل الشيباني إلى العاصمة القطرية الدوحة برفقة وزير الدفاع، مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات العامة، أنس خطاب، في أول زيارة رسمية تهدف إلى بحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين.