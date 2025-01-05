تقرير بريطاني: إيران زودت الحوثيين بالأسلحة بعد انهيار وكلائها لمواصلة حربها لسنوات ولديهم ورش لتجميع الطائرات المسيرة بخبرات إيرانية

الأحد 05 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - ترجمة يمن شباب

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نقل تقرير بريطاني تحذيرات الجيش اليمني، من أن الحوثيين يزدادون قوة مع تزوديهم بأسلحة إيرانية جديدة،، والقدرات العسكرية التي يمتلكها الحوثيين، ودور إدارة ترامب المقبلة.

ووفق صحيفة «The Telegraph» البريطانية، إن إيران منحت ميليشيات ما يكفي من الأسلحة لمواصلة هجماتها على إسرائيل والشحن العالمي "لسنوات قادمة"، وقال متحدث باسم الجيش اليمني إن إيران ترسل المزيد من الأسلحة إلى الحوثيين في أعقاب انهيار مجموعاتها الأخرى بالوكالة في الشرق الأوسط.

ونقلت صحيفة "التلغراف" البريطانية عن عبد الباسط البحر، المتحدث باسم الجيش اليمني في محافظة تعز، "ان إيران زودت ميلشيات الحوثي بإمدادات كافية لمواصلة ضرباتها على إسرائيل وهجماتها على الشحن العالمي "لسنوات قادمة".

وأضاف البحر أن التصعيد "دليل واضح على أن إيران تزيد من دعمها للحوثيين بعد إضعاف حماس وحزب الله وسقوط نظام الأسد في المنطقة"، لافتا أن الحوثيين يمتلكون "صواريخ وطائرات عالية المستوى، ثم لديهم ورش لتجميع وتصنيع الطائرات المسيرة وتطوير الصواريخ بخبرات إيرانية".

وتابع "هناك التهريب المستمر من قبل إيران لأجزاء الأسلحة، خاصة الطائرات بدون طيار والصواريخ، والتي يتم تجميعها داخليا. ولا يمكن الحديث عن رقم محدد لكل هذا، لكن وفقا للعمليات التي يقوم بها الحوثيون، نعتقد أن الكمية كبيرة والمخزون يمكن أن يستمر لسنوات قادمة".

وشن الحوثيون، الخميس، هجومهم الصاروخي السادس على إسرائيل منذ عيد الميلاد، حيث أصبحت الحوادث أكثر تواترا على الرغم من الضربات الجوية الإسرائيلية الشرسة على البنية التحتية الحيوية للجماعة.

كما نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا غارات جوية على منشآت أسلحة للحوثيين منذ بدأت الميليشيا استهداف طرق الشحن العالمية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، لكن ليس بما يكفي لمنع استمرار العمليات العسكرية الحوثية.