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تحذير أممي بخصوص تدهور الأمن الغذائي في اليمن

الأحد 05 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار
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حذر تقرير أممي من استمرار تدهور الأمن الغذائي في اليمن خلال الشهرين القادمين، بالتزامن مع دخول موسم الجفاف.

 

وتوقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)، -في تقرير حديث بشأن نتائج مسح ديسمبر الفائت- عد حدوث تحسن كبير للأمن الغذائي في اليمن خلال الشهرين المقبلين مع دخول موسم الشتاء وانتهاء موسم الحصاد الرئيسي.

 

وحذرت من تزايد الوضع سوءاً مع اقترابنا من موسم الجفاف، حال لم يتم تكثيف المساعدات الإنسانية للفئات المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لخطر انعدام الأمن الغذائي.

 

ودعا التقرير الأممي إلى زيادة المساعدات الإنسانية في المناطق التي من المرجح أن يتدهور فيها مستوى انعدام الأمن الغذائي الحاد بصورة شديدة

 
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