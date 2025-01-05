متفجرات تخرج أحد مصانع الحديد والصلب بحضرموت عن الخدمة

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أدى انفجار في مصنع الحديد والصلب التابع لشركة باجرش في مدينة المكلا، إلى وقف العمل في المصنع التابع للقطاع التجاري بحضرموت. شرقي اليمن.
وأوضحت المصادر أن الانفجار أخرج المصنع عن الخدمة، نتيجة تعطيله آلات الكبس، وإلحاق أضرار مادية كبيرة داخل وخارج المصنع، مشيرة إلى أنه ناجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون، كما تسبب الانفجار بإلحاق أضرار مادية داخل المصنع.
وأوضحت أن الجهات الأمنية بدأت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد الجهة المسؤولة عن زرع العبوة الناسفة، بينما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات بشرية في صفوف العاملين بالمصنع.