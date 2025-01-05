جرائم القتل اليومية تنتعش في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي .. مقتل مواطن وإصابة أخرين بينهم إمرأة

الأحد 05 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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لا يكاد يمر يوم في محافظة إب إلا وتسجل جريمة قتل جديدة في ظل الفوضى الأمنية والانفلات الذي تشهده المحافظة والمناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا.

وفي جريمة مروعة صباح اليوم قتل الحاج "محمد نعمان الدهاري" وأصيب إبنه وامرأة أخرى على يد القاتل "عبدالحفيظ الجولحي" في قرية "القبريين" عزلة "الثوابي" بمديرية جبلة عندما كانوا في طريقهم الى مدينة إب ، ولاذ القاتل بالفرار بعد ارتكاب الجريمة.

وأفادت مصادر خاصة لـ"مأرب برس" أن جريمة القتل حصلت نتيجة خلاف قديم بين الضحية والجاني على قطعة أرض ، وظل الجاني متربص بالضحية ويراقبه حتى صباح اليوم بينما الحاج "محمد نعمان" ينقل ركاب بسيارته الصالون بإتجاه مدينة إب وبالطريق كان القاتل "عبدالحفيظالجولحي" بإنتظارهم ليقوم بإطلاق الرصاص مما أدى لوفاة الحاج "محمد نعمان" وإصابة إبنه وامرأة أخرى من الركاب

وأوضحت المصادر بأن القاتل"عبدالحفيظ الجولحي" سبق وأصدر بحقه أوامر قبض قهرية أثناء خلافه القديم على قطعة الأرض مع الحاج "محمد نعمان" لكن الأمن في محافظة إب التابع لمليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا لم يحرك ساكنا برغم أوامر القبض عليه ولم يقم بملاحقة القاتل لأن هناك نافذين محسوبين على المليشيات الإرهابية هم من ساندوا القاتل وقاموا بحمايته من السجن لأنهم مستفيدين من الصراعات والخلافات الذي تحدث بالمنطقة.

وتعد هذه الجريمة واحدة من سلسلة جرائم القتل التي تشهدها محافظة إب بشكل شبه يومي ، حيث يشتكي المواطنون من غياب الأمن وانتشار الفوضى فضلا عن تواطؤ مليشيات الحوثيين الإرهابية مع مرتكبي الجرائم خاصة إذا كانوا محسوبين على قيادات نافذة داخل مليشيات الحوثيين الإرهابية.