اللجنة الأمنية بتعز تجتمع وتناقش قضية مقتل المواطن الشرعبي في عصيفرة

الأحد 05 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 339

وقفت اللجنة الأمنية في إجتماعها اليوم الأحد برئاسة محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، امام الاجراءات الأمنية في قضية المجني عليه المواطن سيف الشرعبي.

وفي الإجتماع الذي ضم قائد المحور اللواء الركن خالد فاضل، استعرض مدير عام الشرطة العميد منصور الاكحلي تقريرا مفصلا حول الاجراءات التي اتخذتها الاجهزة الأمنية إزاء جريمة القتل وجمع الاستدلالات واستخراج أوامر ضبط قهري لكل المتورطين في الجريمة وصولا الى ضبط( 9) متورطين ومستسترين على الجاني والتحقيق معهم ولا زالت الحملة الأمنية مستمرة حتى يتم ضبط القاتل وتقديمهم للعدالة.

للإطلاع على تفاصيل جريمة مقتل الشرعبي انقر هنا

وشدد المحافظ شمسان على بذل كل الجهود من قبل الأجهزة الأمنية والمحور والنيابة لضبط الجاني وتقديمه للعدالة وكل من تورط بالتعاون او التنسيق أو التستر عليه من أي فرد كان مواطن أو قائد عسكري وتسليمهم للجهات الختصة مؤكدا أن القانون فوق الجميع وأنه على ثقة تامة بالاجهزة الأمنية للقيام بواجبها وضبط الجاني وتقديمة للعدالة لينال جزاءه الرادع و لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المحافظة والمواطنين .

كما استعرض قائد المحور اللواء الركن خالد فاضل، الاجراءات التي اتخدتها قيادة المحور للتعاون مع الاجهزة الأمنية وإصدار توجيهات صارمة بتقديم كل فرد أو قائد يتعاون مع الجاني أو يتستر عليه للاجهزة المختصة وإخضاعه للعدالة وعدم التهاون في ارتكاب أي جريمة تمس المواطنين.