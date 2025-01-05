اعلان هام وعاجل للراغبين بأداء فريضة الحج هذا العام

الأحد 05 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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دعت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية الراغبين الحج، لموسم هذا العام الى سرعة التسجيل، قبل انتهاء الفترة المحددة التي تنتهي، منتصف شهر يناير الجاري.

وأهابت الوزارة بالمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج للعام الهجري 1446، سرعة التسجيل لدى الوكالات المعتمدة قبل انتهاء الوقت المحدد للتسجيل في 16 يناير2025م.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف والإرشاد أن هناك خطة مزمنة لإجراءات الحج هذا العام تم وضعها من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية، مبينا أن هذه الخطة تتطلب التسجيل في وقت مبكر، من أجل الحصول على أولوية حجز مواقع المخيمات المناسبة في المشاعر المقدسة.

ولفت البيان إلى أن الوزارة اعتمدت 246 وكالة موزعة على كافة محافظات الجمهورية، وذلك في إطار حرصها على تسهيل إجراءات التسجيل على المواطنين في محافظاتهم وتجنيبهم مشقة السفر إلى محافظات أخرى.

وأضاف أن الوزارة سعت هذا العام أيضًا إلى تطوير أعمال الحج، وقامت بتشكيل لجنة عليا للحج تشترك فيها عدد من الوزارات و الجهات المعنية لضمان تقديم كافة التسهيلات للحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأكد أن الانتهاء المبكر من عملية التسجيل سيمكنها من تقديم خدمات أفضل لحجاج بلادنا هذا العام.