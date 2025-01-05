اعلان هام وعاجل للراغبين بأداء فريضة الحج هذا العام

اللجنة الأمنية بتعز تجتمع وتناقش قضية مقتل المواطن الشرعبي في عصيفرة مصر تكشف حقيقة استعدادها للقيام بتدخل عسكري ضد الحوثيين جامعة بامو الهندية تمنح درجة الدكتوارة للباحث محمد قاسم المفلحي مع مرتبة الشرف تقديرات نشرها البنك الدولي تكشف عن خسائر الحرب الحوثية على اليمن في 16 محافظة منذ 2015 أمنية حضرموت تؤكد على جاهزية القوات للتصدي لأي محاولات تعكر أمن واستقرار المحافظة وتشيد بتعاون المواطنين وفد سوري رفيع يصل الدوحة في مستهل جولة تشمل دولاً عربية روايتان حوثية وأخرى إسرائيلية حول الهجوم الأخير على حيفا بصاروخ باليستي تصعيد عسكري خطير في السودان تحذير من موجة برد شديدة خلال الـ72 ساعة القادمة مكاسب 2024 ترفع ثروات 7 أثرياء عرب إلى 68 مليار دولار .. من هم
دعت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية الراغبين الحج، لموسم هذا العام الى سرعة التسجيل، قبل انتهاء الفترة المحددة التي تنتهي، منتصف شهر يناير الجاري.
وأهابت الوزارة بالمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج للعام الهجري 1446، سرعة التسجيل لدى الوكالات المعتمدة قبل انتهاء الوقت المحدد للتسجيل في 16 يناير2025م.
وأوضح بيان لوزارة الأوقاف والإرشاد أن هناك خطة مزمنة لإجراءات الحج هذا العام تم وضعها من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية، مبينا أن هذه الخطة تتطلب التسجيل في وقت مبكر، من أجل الحصول على أولوية حجز مواقع المخيمات المناسبة في المشاعر المقدسة.
ولفت البيان إلى أن الوزارة اعتمدت 246 وكالة موزعة على كافة محافظات الجمهورية، وذلك في إطار حرصها على تسهيل إجراءات التسجيل على المواطنين في محافظاتهم وتجنيبهم مشقة السفر إلى محافظات أخرى.
وأضاف أن الوزارة سعت هذا العام أيضًا إلى تطوير أعمال الحج، وقامت بتشكيل لجنة عليا للحج تشترك فيها عدد من الوزارات و الجهات المعنية لضمان تقديم كافة التسهيلات للحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وأكد أن الانتهاء المبكر من عملية التسجيل سيمكنها من تقديم خدمات أفضل لحجاج بلادنا هذا العام.