مصر تكشف حقيقة استعدادها للقيام بتدخل عسكري ضد الحوثيين

الأحد 05 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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كشفت مصر حقيقة تقارير إسرائيلية إدعت أن "مصر تستعد لضرب الحوثيين بعد تكبدها خسائر اقتصادية كبيرة جراء تصاعد التهديدات ضد قناة السويس، التي تعد شرياناً حيوياً للتجارة العالمية"، وفق ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

ونفى مصدر مصري مسؤول، الأحد 5 يناير، ما تناولته تقارير إعلامية إسرائيلية عن "قيام مصر باستعدادات بهدف التدخل العسكري ضد جماعة الحوثي، في اليمن".

وذكر المصدر المصري المسؤول، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" الفضائية، أن مثل هذه التقارير وما تتضمَّنه من معلومات وصفها بـ"المُضللة"، ليس لها أساس من الصحة.

كما زعمت التقارير أيضاً أن مصر "أبدت رغبة متزايدة في لعب دور فعال في الصراع اليمني، مع تجهيز طائرات لتنفيذ عمليات جوية تستهدف الحوثيين، الذين أثاروا مخاوف متزايدة حول سلامة الملاحة عبر البحر الأحمر".

واكدت مصر مراراً تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وأعلنت الهيئة العامة لقناة السويس عن "سياسات مرنة" للحد من تأثير توترات البحر الأحمر على الإيرادات.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022 - 2023 إلى 7.2 مليار دولار خلال 2023 - 2024، بحسب تصريحات رسمية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي (الدولار يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية).