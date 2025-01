جامعة بامو الهندية تمنح درجة الدكتوارة للباحث محمد قاسم المفلحي مع مرتبة الشرف

الأحد 05 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

منحت جامعة بامو الهندية الباحث محمد قاسم محمد المفلحي درجة الدكتوراة في الاقتصاد بتقدير عام ممتاز عن أطروحته الموسومة بـ The Impact of Money Supply on Inflation: An Analytical Study of Yemeni Economy (2000-2020) .

وعمل الباحث على تقسيم الفترة الزمنية المدروسة 2000-2020 إلى ثلاث فترات زمنية على النحو التالي:

▪︎ الفترة الزمنية الأولى 2000-2007: وهي الفترة التي شهد فيها البلد حاله نسبيه من الاستقرار السياسي والاقتصادي.

▪︎ الفترة الزمنية الثانية 2008-2014: وهي الفترة التي شهد البلد خلالها الأزمة المالية العالمية وكذلك ما يسمى بثورات الربيع العربي.

▪︎ الفترة الزمنية الثالثة 2015-2020: وهي فترة استثنائية شهد فيها البلد حاله من الفوضى والدمار والحرب السياسية والاقتصادية.

● تكونت لجنة المناقشة والحكم من الأساتذة التالية اسماؤهم:

1- البروفيسور كوكاتي رئيس اللجنة

Chairman: Dr. C. N. Kokate, Professor, Department of Economics, Dr. B.A.M.U., Chh. Sambhajinagar, (M.S), India.

2- البروفيسور دليب أرجوني المشرف العلمي

Research Guide: Dr. Dileep Arjune, Professor & Head, Department of Economics , J.E.S. College, Jalna. Dr. B.A.M.U., Chh. Sambhajinagar, (M.S), India.

3- البروفيسور سانتوش كيوتي مناقش خارجي

External Refree: Dr. Santosh T. Kute, Professor & Head, Department of Economics, Art's & Commerce Women's College, Meahkar. Dist. Buldhana.

■ نبذة مختصرة عن الباحث:

الدكتور محمد قاسم المفلحي أحد أعضاء هيئة التدريس في جامعة عدن - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - قسم العلوم المالية والمصرفية.

تم ترشيحه لتحضير الدكتوراة في جمهورية الهند، الدكتور محمد المفلحي إنسان متميز علما وخلقا وله مسيرة علمية ناجحة ومتميزة ومن إنجازاته العلمية ما يلي:

- حاصل على المركز الأول مع مرتبة الشرف الأولى في البكالوريوس تخصص اقتصاد مالي ونقدي بتقدير عام ممتاز وبمعدل تراكمي 97.40%

- حاصل على شهادة التفوق العلمي من جامعة عدن.

- حاصل على المركز الأول مع مرتبة الشرف الأولى في الماجستير تخصص مالية ومصارف بتقدير عام ممتاز وبمعدل تراكمي 97.18%

- شارك في أكثر من عشرة مؤتمرات علمية دولية وحصل على العديد من شهادات المشاركة في المؤتمرات الدولية.

- نشر تسعة أبحاث في العديد من المجلات العلمية الدولية المختلفة.

- حصل على شهادة كورس ما قبل الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة بامو الهندية بتقدير (+A)

- حاصل على شهادة الدكتوراة في الاقتصاد بامتياز من جامعة بامو الهندية، حيث كتب أطروحة الدكتوراة في الجانب المالي والنقدي.

- عمل كمراجع للأبحاث العلمية في نطاق تخصصه في مجلات دولية مختلفة وحصل على شهادة التميز في مراجعة الأبحاث العلمية من المجلات العلمية التالية:

(Journal of Economics, Management and Trade), (Journal of Economics and Trade) & (Asian Journal of Economics, Business and Accounting).

كما عمل أيضا على مراجعة أبحاث علمية في نطاق التخصص لمجلة علمية مرموقة مصنفة ضمن قائمة Scopus

(Global Business and Economics Review)

يمتلك الدكتور محمد المفلحي مسيرة علمية ناجحة ومتميزة في مجال تخصصه ونتمنى له المزيد من التفوق والنجاح الدائم