أمنية حضرموت تؤكد على جاهزية القوات للتصدي لأي محاولات تعكر أمن واستقرار المحافظة وتشيد بتعاون المواطنين

الأحد 05 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، على جاهزية قوات الأمن والجيش للتصدي لأي تجاوزات تسعى لتعكير صفو الأمن المجتمعي وزعزعة أمن واستقرار وطمأنينة الوطن والمواطن، والقيام بواجبها في ضبط الجناة وملاحقة العناصر المطلوبة أمنيا وضبطهم وتقديمهم للعدالة.

وأشادت اللجنة الأمنية، بتفاعل المواطنين مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتعاونهم في التبليغ عن أي تجاوزات أو تحركات مشبوهة.. مشددة على ضرورة منع دخول السلاح والتجول به، وحصره في أيدي الجهات المعنية في الدولة فقط.

وناقشت اللجنة الأمنية، خلال اجتماعها بمدينة المكلا، اليوم الأحد، عبر الاتصال المرئي برئاسة محافظ حضرموت رئيس اللجنة مبخوت بن ماضي، مستجدات الأوضاع والتطورات الأمنية بالمحافظة.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة واستعراض الاجتماع القضايا الأمنية ومستجدات الأوضاع الأمنية في حضرموت.

وجدد المحافظ بن ماضي، التأكيد على حرص السلطة المحلية في محافظة حضرموت على أمن واستقرار المحافظة، وسلامة وأمن المواطن والوطن.. منوها بجهود وإنجازات قوات النخبة الحضرمية في تحقيق وتعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة.

وشدد على ضرورة التزام كافة منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية والمواطنين بالحفاظ على المكتسبات التي حققتها حضرموت في مختلف الجوانب، لاسيّما بالجانبين الأمني والعسكري.