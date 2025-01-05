أمنية حضرموت تؤكد على جاهزية القوات للتصدي لأي محاولات تعكر أمن واستقرار المحافظة وتشيد بتعاون المواطنين وفد سوري رفيع يصل الدوحة في مستهل جولة تشمل دولاً عربية روايتان حوثية وأخرى إسرائيلية حول الهجوم الأخير على حيفا بصاروخ باليستي تصعيد عسكري خطير في السودان تحذير من موجة برد شديدة خلال الـ72 ساعة القادمة مكاسب 2024 ترفع ثروات 7 أثرياء عرب إلى 68 مليار دولار .. من هم 3 غارات أمريكية جديدة على مواقع للحوثيين في صعدة تفاصيل جديدة عن قبض عزرائيل صيدنايا أحد أشهر قتلة المعتقلين في السجن اشتعال محاور القتال في سوريا بين الفصائل الموالية لتركيا وقسد الجيش الإسرائيلي يدمّر ما تبقى من شمال القطاع وتزيل حياً سكنياً
أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، على جاهزية قوات الأمن والجيش للتصدي لأي تجاوزات تسعى لتعكير صفو الأمن المجتمعي وزعزعة أمن واستقرار وطمأنينة الوطن والمواطن، والقيام بواجبها في ضبط الجناة وملاحقة العناصر المطلوبة أمنيا وضبطهم وتقديمهم للعدالة.
وأشادت اللجنة الأمنية، بتفاعل المواطنين مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتعاونهم في التبليغ عن أي تجاوزات أو تحركات مشبوهة.. مشددة على ضرورة منع دخول السلاح والتجول به، وحصره في أيدي الجهات المعنية في الدولة فقط.
وناقشت اللجنة الأمنية، خلال اجتماعها بمدينة المكلا، اليوم الأحد، عبر الاتصال المرئي برئاسة محافظ حضرموت رئيس اللجنة مبخوت بن ماضي، مستجدات الأوضاع والتطورات الأمنية بالمحافظة.
وجرى خلال الاجتماع، مناقشة واستعراض الاجتماع القضايا الأمنية ومستجدات الأوضاع الأمنية في حضرموت.
وجدد المحافظ بن ماضي، التأكيد على حرص السلطة المحلية في محافظة حضرموت على أمن واستقرار المحافظة، وسلامة وأمن المواطن والوطن.. منوها بجهود وإنجازات قوات النخبة الحضرمية في تحقيق وتعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة.
وشدد على ضرورة التزام كافة منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية والمواطنين بالحفاظ على المكتسبات التي حققتها حضرموت في مختلف الجوانب، لاسيّما بالجانبين الأمني والعسكري.