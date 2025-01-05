روايتان حوثية وأخرى إسرائيلية حول الهجوم الأخير على حيفا بصاروخ باليستي

الأحد 05 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت جماعة الحوثي اليوم الأحد، استهداف محطة كهرباء في مدينة حيفا شمال إسرائيل، بصاروخ باليستي فرط صوتي قالت إنه "حقق هدفه بنجاح"، فيما أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخ يمني "قبل عبوره إلى البلاد".

وبحسب بيان للحوثيين، فإن القوة الصاروخية التابعة لهم "نفذت عملية عسكرية استهدفت محطة الكهرباء أوروت رابين التابعة للعدو الإسرائيلي جنوبي منطقة حيفا المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2".

وأضاف البيان أن "العملية حققت هدفها بنجاح"، دون توضيحات.

وتوعّدت جماعة الحوثي في بيانها بأن "العمليات العسكرية الإسنادية للمجاهدين في غزة ستستمر بالتزامن مع التطوير المستمر للقدرات العسكرية حتى تلبّي متطلبات المرحلة وتستجيب لظروفها وأهدافها وعلى رأسها إجبار العدو الإسرائيلي على وقف عدوانه على القطاع الفلسطيني ورفع الحصار عنه".

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية.

وقال في بيان على منصة "إكس": "بعد انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في (مستوطنة) تلمي أليعازر، اعتُرض صاروخ أطلق من اليمن قبل عبوره إلى داخل البلاد".

وقبل ذلك بوقت قصير، دوّت صفارات الإنذار في مستوطنة تلمي أليعازر شمال شرق مدينة الخضيرة شمال إسرائيل للتحذير من سقوط صواريخ.