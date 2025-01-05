تصعيد عسكري خطير في السودان

الأحد 05 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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شهدت مناطق في السودان تصعيداً جديداً للصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث استهدفت الأخيرة مناطق سكنية وأحياء مدنية في الخرطوم الكبرى ومدينة الفاشر بشمال دارفور، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 53 آخرين، خلال الساعات الماضية.

في الخرطوم الكبرى، قُتل 4 مدنيين وأُصيب 43 آخرون جراء قصف استهدف أحياء في منطقتي كرري بأم درمان وشرق النيل، وفقاً لوزارة الصحة بولاية الخرطوم. تم نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة، بينما تستمر المعارك المتقطعة في العاصمة، حيث تمكن الجيش مؤخراً من تقليص نفوذ قوات الدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية.

أما في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، قُتل 4 مدنيين وأُصيب 10 آخرون في قصف استهدف أحياء سكنية. كما تعرض المستشفى السعودي في المدينة للقصف للمرة الرابعة عشرة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين من العاملين في المستشفى.

تأتي هذه التطورات في ظل محاولات متكررة من قوات الدعم السريع لاقتحام مدينة الفاشر، المحاصرة منذ مايو 2023، إلا أن الدفاعات التي أقامها الجيش والقوات المساندة تمكنت من صد الهجمات، مع تسجيل خسائر للدعم السريع، منها قاعدة "الزرق" الاستراتيجية.