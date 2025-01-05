تحذير من موجة برد شديدة خلال الـ72 ساعة القادمة مكاسب 2024 ترفع ثروات 7 أثرياء عرب إلى 68 مليار دولار .. من هم 3 غارات أمريكية جديدة على مواقع للحوثيين في صعدة تفاصيل جديدة عن قبض عزرائيل صيدنايا أحد أشهر قتلة المعتقلين في السجن اشتعال محاور القتال في سوريا بين الفصائل الموالية لتركيا وقسد الجيش الإسرائيلي يدمّر ما تبقى من شمال القطاع وتزيل حياً سكنياً طرق فعّالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة: أكثر من 8 حلول طبية وطبيعية تعرف على أسوأ 5 سلوكيات نفسية خبيثة تؤثر سلباً على العلاقات بين الناس البحرين بطلاً لكأس الخليج السادسة والعشرين بالكويت توكل كرمان: أحمد الشرع هو من حرر أوروبا من سطوة المشروع الإيراني والروسي وهي في امس الحاجة للتحالف معه
حذر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، من موجة تبريد شديدة في عدد من المحافظات، مصدرها المرتفع السيبيري، وذلك وفقاً لصور الأقمار الاصطناعية ومخرجات النماذج العددية العالمية والرصد السطحي وطبقات الجو العليا.
وتوقع المركز في نشرته التحذيرية لمدة 72 ساعة، والصادرة عنه مساء أمس السبت، انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة ليكون الطقس شديد البرودة على المرتفعات الجبلية الغربية، وتشمل محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، الضالع وأجزاء من الجوف)، مع احتمال تشكّل الصقيع على أجزاء منها، كما يكون بارد إلى بارد جداً على مرتفعات محافظات (تعز، لحج وأبين)، بالإضافة إلى مرتفعات وصحاري محافظات (المهرة، حضرموت، شبوة ومأرب).
وحذر مركز التنبؤات الجوية، الأخوة المواطنين من الانخفاض في درجات الحرارة أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية والهضاب الداخلية، وكذا الأخوة المزارعين في المرتفعات الجبلية الغربية من الانخفاض في درجات الحرارة وتشكّل الصقيع، وأنه عليهم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.