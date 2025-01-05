مكاسب 2024 ترفع ثروات 7 أثرياء عرب إلى 68 مليار دولار .. من هم 3 غارات أمريكية جديدة على مواقع للحوثيين في صعدة تفاصيل جديدة عن قبض عزرائيل صيدنايا أحد أشهر قتلة المعتقلين في السجن اشتعال محاور القتال في سوريا بين الفصائل الموالية لتركيا وقسد الجيش الإسرائيلي يدمّر ما تبقى من شمال القطاع وتزيل حياً سكنياً طرق فعّالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة: أكثر من 8 حلول طبية وطبيعية تعرف على أسوأ 5 سلوكيات نفسية خبيثة تؤثر سلباً على العلاقات بين الناس البحرين بطلاً لكأس الخليج السادسة والعشرين بالكويت توكل كرمان: أحمد الشرع هو من حرر أوروبا من سطوة المشروع الإيراني والروسي وهي في امس الحاجة للتحالف معه واشنطن: الصين تسلح الحوثيين في اليمن وفق اتفاق ثنائي ومئات الصواريخ المجنحة الصينية يتم إعدادها لضرب دول الخليج
شن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، يوم الأحد 5 يناير 2024، ثلاث غارات جوية على مواقع تابعة لجماعة الحوثي في محافظة صعدة، التي تُعتبر المعقل الرئيسي للجماعة في شمال اليمن.
وذكرت قناة المسيرة، المقربة من الحوثيين، أن الغارات الأمريكية استهدفت مواقع شرق مدينة صعدة، دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية حول الأضرار أو نتائج الهجمات.
حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً، لم يُصدر أي تعليق رسمي من واشنطن أو لندن بشأن هذه الغارات.
تُعتبر صعدة منطقة استراتيجية للحوثيين، المدعومين من إيران، وتجاور الحدود مع المملكة العربية السعودية.
ومنذ بداية العام 2024، بدأت الولايات المتحدة بتنفيذ غارات جوية وهجمات صاروخية ضد مواقع الحوثيين، وذلك في رد فعل على هجماتهم ضد السفن التجارية في البحر الأحمر والخليج العربي.