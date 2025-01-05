3 غارات أمريكية جديدة على مواقع للحوثيين في صعدة

الأحد 05 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- خاص

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شن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، يوم الأحد 5 يناير 2024، ثلاث غارات جوية على مواقع تابعة لجماعة الحوثي في محافظة صعدة، التي تُعتبر المعقل الرئيسي للجماعة في شمال اليمن.

وذكرت قناة المسيرة، المقربة من الحوثيين، أن الغارات الأمريكية استهدفت مواقع شرق مدينة صعدة، دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية حول الأضرار أو نتائج الهجمات.

حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً، لم يُصدر أي تعليق رسمي من واشنطن أو لندن بشأن هذه الغارات.

تُعتبر صعدة منطقة استراتيجية للحوثيين، المدعومين من إيران، وتجاور الحدود مع المملكة العربية السعودية.

ومنذ بداية العام 2024، بدأت الولايات المتحدة بتنفيذ غارات جوية وهجمات صاروخية ضد مواقع الحوثيين، وذلك في رد فعل على هجماتهم ضد السفن التجارية في البحر الأحمر والخليج العربي.