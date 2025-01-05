تعرف على أسوأ 5 سلوكيات نفسية خبيثة تؤثر سلباً على العلاقات بين الناس

الأحد 05 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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يُعتبر البشر من الكائنات الأكثر اجتماعية على وجه الأرض، حيث يمكننا بناء الروابط العاطفية والصداقات، ولكننا أيضاً نمتلك القدرة على "خلق الفوضى" في عقول الآخرين.

في هذا السياق، يُسلط موقع "سيكولوجي توداي" الضوء على أسوأ السلوكيات النفسية التي يمكن أن يمارسها الأفراد ضد بعضهم البعض:

1. التلاعب النفسي تخيل شخصاً يقنعك تدريجياً بأن ذاكرتك ضعيفة وأن مشاعرَك غير صحيحة. هذا هو جوهر التلاعب النفسي، حيث يمكن لشخص ما زرع الشك في ذهن الآخر، مما يجعله يشكك في إدراكه الذاتي.

هذا التكتيك يشيع في العلاقات السلبية ويعتبر تعذيباً نفسياً يؤثر سلباً على ثقة الضحية بنفسها.

2. الحب المسيطر تحدث هذه الظاهرة عندما يفيض شخص ما بالاهتمام والمديح في بداية العلاقة بهدف السيطرة على الطرف الآخر.

وبعد مرحلة جعل الضحية تشعر بالمدى العالي من السعادة، يبدأ المتلاعب في التراجع عن إظهار هذه المشاعر، مما يجعل الشخص الآخر يتوق لنيل هذا الاهتمام مرة أخرى، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الاعتماد العاطفي. 3. ابتزاز الشعور بالذنب يُعتبر الشعور بالذنب أداة قوية يمكن استغلالها للتلاعب. يحدث الابتزاز العاطفي عندما يُستخدم هذا الشعور لدفع شخص ما لفعل ما يريده المتلاعب، مما يجعله يشعر بأنه مسؤول عن سعادة الآخر أو بؤسه. عبارات مثل "بعد كل ما فعلته من أجلك" هي أمثلة على ذلك.

4. التثليث هو أسلوب تلاعب يقوم فيه الشخص بخلق انقسامات بين الآخرين من خلال التهديد أو الاستبعاد، بهدف السيطرة. يتم استخدام هذه الاستراتيجية لضمان السيطرة على العلاقات وكسب الشعور بالأمان، حيث يخلق المتلاعب صراعات بين الأطراف لتفكيك التحالفات.

5. الصمت العقابي في بعض الأحيان، يكون الصمت هو أسوأ ما يمكن القيام به. المعاملة الصامتة تتعامل كوسيلة "عقابية" حيث يرفض الشخص الآخر التواصل، مما يجبر الضحية على التخمين حول أسباب المشكلة. يُظهر البحث أن التجاهل يمكن أن يؤدي إلى آلام نفسية تفوق الألم الجسدي، مما يجعل الصمت أداة تدميرية نفسياً.

هذه السلوكيات تعكس جوانب مظلمة في العلاقات الإنسانية، ومن المهم التعرف عليها وتجنبها لتحقيق علاقات صحية.