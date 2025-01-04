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البحرين بطلاً لكأس الخليج السادسة والعشرين بالكويت

السبت 04 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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توج منتخب البحرين بطلاً لبطولة كأس الخليج العربي في نسختها السادسة والعشرين (خليجي زين 26) والتي استضافتها دولة الكويت، بعد فوزه على نظيره العماني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على استاد جابر الدولي.

وافتتح التسجيل منتخب عمان في الدقيقة 17 عن طريق عبد الرحمن المشيفري، فيما ادرك لاعب منتخب البحرين، محمد مرهون، التعادل بعد حصوله على ركلة جزاء سددها بنجاح في الدقيقة 79، وسجل مدافع عمان محمد المسلمي الهدف الثاني بالخطأ في شباك فريقه في الدقيقة80.

منتخب البحرين توج بطلاً لكأس الخليج للمرة الثانية في تأريخه.

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