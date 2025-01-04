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توكل كرمان: أحمد الشرع هو من حرر أوروبا من سطوة المشروع الإيراني والروسي وهي في امس الحاجة للتحالف معه

السبت 04 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - خاص
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أكدت الناشطة الدولية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، إن أوروبا في حاجة ماسة إلى التحالف مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، وليس العكس، مشيرة إلى أنه حررها من سطوة المشروع الايراني والروسي.

وقالت توكل كرمان في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": القائد أحمد الشرع هو من حرر أوروبا من سطوة المشروع الإيراني والروسي وليس العكس، وهم في حاجة ماسة للشراكة والتحالف معه لا العكس.

وأشارت كرمان إلى أن العالم يعرف من أباد الأقليات ومن استوطن واحتل مواطن السكان الأصليين ونكّل بهم في أكثر من مكان.

 
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