البحرين بطلاً لكأس الخليج السادسة والعشرين بالكويت توكل كرمان: أحمد الشرع هو من حرر أوروبا من سطوة المشروع الإيراني والروسي وهي في امس الحاجة للتحالف معه واشنطن: الصين تسلح الحوثيين في اليمن وفق اتفاق ثنائي ومئات الصواريخ المجنحة الصينية يتم إعدادها لضرب دول الخليج خبراء هيئة المساحة الجيولوجية اليمنية يحذرون من انفجار بركان دوفين الخامد .. عاجل تشكيك عائلي من أسرة الصحفي المقري حول مزاعم إعدامه وتورد بنود التشكيك وترفض التعازي الديمقراطيون يقدمون لإسرائيل صفقة أسلحة عملاقة لإسرائيل بقيمة 8 مليار دولار قبل مغادرتهم البيت الأبيض الحوثيون يمنعون وصول المياه الصالحة للشرب للمواطنين بمحافظة إب ويجبرونهم على مياه غير صالحة الحوثيون يستهدفون منزل أحد قيادات الجيش الوطني بصاروخ باليستي .. فيديو اعتقال ''شلهوم'' مسؤول سابق في سجن صيدنايا سيء الصيت تحسن في خدمة الكهرباء.. أبناء عدن يشكرون مأرب ومحافظها اللواء سلطان العرادة
أكدت الناشطة الدولية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، إن أوروبا في حاجة ماسة إلى التحالف مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، وليس العكس، مشيرة إلى أنه حررها من سطوة المشروع الايراني والروسي.
وقالت توكل كرمان في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": القائد أحمد الشرع هو من حرر أوروبا من سطوة المشروع الإيراني والروسي وليس العكس، وهم في حاجة ماسة للشراكة والتحالف معه لا العكس.
وأشارت كرمان إلى أن العالم يعرف من أباد الأقليات ومن استوطن واحتل مواطن السكان الأصليين ونكّل بهم في أكثر من مكان.