الحوثيون يمنعون وصول المياه الصالحة للشرب للمواطنين بمحافظة إب ويجبرونهم على مياه غير صالحة

السبت 04 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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أفاد مصدر محلي بمحافظة إب أن عناصر تابعة للشرطة العسكرية الحوثية قامت بمنع صهاريج نقل المياه من الوصول إلى مناطقهم في عزلة الأزارق بمديرية السياني.

وذكر المصدر لـ"مأرب برس" أن نقاط التفتيش المستحدثة أمام شركة "مياه بلادي" في منطقة الغيل منعت، منذ يوم الخميس الموافق 3 رجب 1446هـ، جميع الشاحنات وصهاريج المياه من التوجه إلى مناطق التعبئة في ضراس ونخلان.

وأضاف المصدر أن عناصر نقاط التفتيش أجبرت السائقين على التوجه إلى مدينة القاعدة للتزود بمياه غير صالحة للشرب، مشيراً إلى تعرض السائقين لمعاملة وصفها بـ"الهمجية والاستفزازية".

واشتكى سكان المنطقة من تفاقم معاناتهم اليومية جراء هذه الإجراءات التعسفية، خاصة في ظل الطرق الوعرة والضيقة التي تفتقر للصيانة والتطوير من قبل السلطات المحلية التابعة للحوثيين.

يذكر أن منطقة الأزارق تعتمد بشكل رئيسي على المياه المجلوبة من مناطق ضراس ونخلان لتأمين احتياجات السكان من مياه الشرب والري.