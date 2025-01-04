الحوثيون يستهدفون منزل أحد قيادات الجيش الوطني بصاروخ باليستي  .. فيديو

السبت 04 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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في تصعيد خطير أقدمت المليشيات الحوثية الموالية لإيران والمصنفة إرهابيا على استهداف منزل القيادي في الجيش الوطني ومقاومة مريس بمحافظة الضالع المقدم "محمد قاسم الهادي" المعروف بـ"أبو شنب" بصاروخ باليستي مما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل.

وأفادت مصادر محلية لـ"مأرب برس" أن أهالي قرية صولان شمال مريس استفاقوا على دوي إنفجار هائل هز المنطقة مخلفا حالة من الذعر والاستياء بين السكان ، حيث أن هذه العملية تعد الأولى من نوعها منذ بداية المواجهات في مريس عام "2015" حيث كانت الهجمات الصاروخية توجه سابقا إلى المواقع العسكرية دون استهداف منازل القيادات أو المواطنين.

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وأوضحت المصادر بأن جبهة شمال مريس تشهد منذ سنوات هدنة شبه مستقرة تتخللها مناوشات متفرقة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ، بينما كان استخدام الأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية محدودا على المواقع العسكرية مثل اللواء "83 مدرع" في الصدرين ، ويمثل هذا الهجوم منعطفا خطيرا حيث تستهدف مليشيات الحوثيين الإرهابية بشكل مباشر القرى الآمنة ومنازل القيادات في المقاومة الوطنية.

وطالب الأهالي في المنطقة قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالتحرك الفوري لتأمين المنطقة ودحر مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا من المواقع القريبة التي تتخذها منصات لاستهداف المدنيين ،حيث أن القرى المحاذية لجبهة مريس قد شهدت موجات نزوح واسعة نتيجة عمليات القنص والقصف المتكرر وقد فقد العديد من المواطنين أرواحهم أثناء تواجدهم في مزارعهم ومنازلهم.

ويرى مراقبون أن هذا التصعيد قد يكون بداية لمزيد من إنتهاكات مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا التي تستهدف استقرار مريس والمناطق المحاذية، حيث أن إستخدام الصواريخ الباليستية ضد الأهداف المدنية يعتبر تطورا خطيرا يستوجب تحركا سريعا على المستوى العسكري والإنساني.