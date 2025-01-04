اعتقال ''شلهوم'' مسؤول سابق في سجن صيدنايا سيء الصيت

السبت 04 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 187

اعتقلت سلطات الأمن في سوريا مسؤولا سابقا في سجن صيدنايا القريب من دمشق، حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية"، الجمعة.

وأكدت أن "إدارة الأمن العام ألقت القبض على محمد نور الدين شلهوم في مدينة حمص، أثناء "عمليات تمشيط".

ويعتبر شلهوم أحد مسؤولي كاميرات المراقبة في سجن صيدنايا، ويعتقد أنه لعب دورا في تعطيل كاميرات مراقبة السجن قبل سيطرة إدارة العمليات العسكرية على المنطقة.