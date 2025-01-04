اعتقال ''شلهوم'' مسؤول سابق في سجن صيدنايا سيء الصيت

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اعتقلت سلطات الأمن في سوريا مسؤولا سابقا في سجن صيدنايا القريب من دمشق، حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية"، الجمعة.
وأكدت أن "إدارة الأمن العام ألقت القبض على محمد نور الدين شلهوم في مدينة حمص، أثناء "عمليات تمشيط".
ويعتبر شلهوم أحد مسؤولي كاميرات المراقبة في سجن صيدنايا، ويعتقد أنه لعب دورا في تعطيل كاميرات مراقبة السجن قبل سيطرة إدارة العمليات العسكرية على المنطقة.