تحسن في خدمة الكهرباء.. أبناء عدن يشكرون مأرب ومحافظها اللواء سلطان العرادة

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شهدت كهرباء عدن اليوم السبت تحسنًا في الخدمة، بعد وصول كميات إسعافية من نفط مأرب الخام، بجهود قادها المحافظ سلطان العرادة، أثمرت عن عودة تشغيل محطة الرئيس "بترومسيلة" في العاصمة عدن المتوقفة منذ أكثر من شهر.
وكانت ساعات الإنطفاء، في العاصمة عدن وصلت الى 13 ساعة في اليوم الواحد مقابل ساعتين تشغيل فقط، لتنخفض إلى 6 ساعات انقطاع وساعتين تشغيل، بعد تشغيل محطة الرئيس مساء الجمعة.
أبناء عدن توجهوا -عبر منصات التواصل الإجتماعي- بالشكر لمأرب ومحافظها اللواء العرادة، وكتب الصحفي فتحي لرزق: "بخصوص مستجدات كهرباء عدن وبعد تنصل الجميع قاد محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة جهوداً افضت الى توفير كميات من النفط الخام لتشغيل محطة الرئيس، وضمان استمرارها خلال الفترة القادمة. ونيابة عن أهالي عدن نقول شكرا للشيخ سلطان العرادة ومأرب الخير والجود''.
والقدرة الإنتاجية لمحطة الرئيس "بترومسيلة" التي تعمل بالنفط الخام القادم من مأرب، تقدر بنحو 300 ميجاوات، في حال شُغِّلَت بطاقتها الكاملة (الثلاثة التوربينات).