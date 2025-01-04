الحوثيون يستهدفون منزل أحد قيادات الجيش الوطني بصاروخ باليستي .. فيديو اعتقال ''شلهوم'' مسؤول سابق في سجن صيدنايا سيء الصيت تحسن في خدمة الكهرباء.. أبناء عدن يشكرون مأرب ومحافظها اللواء سلطان العرادة ذمار والبيضاء صفر درجة مئوية.. موجة برد شديدة تضرب 17 محافظة باليمن فيديو- ضربات أمريكية من البحر استهدفت صنعاء والحديدة أول تعليق من الوزيرة الألمانية على عدم مصافحة القائد أحمد الشرع لها ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني مؤقتاً بفوز مثير على فالنسيا اشتباكات بين القبائل والحوثيين في الجوف آخر مستجدات جريمة مقتل والد غدير الشرعبي في تعز.. ''إعلان للشرطة حول مصير الجناة وصور القاتل والضحية ومكان الحادثة'' بسبب معتقد شعبي خاطئ عن أول جمعة في رجب.. مأساة تُصيب أسرة يمنية والقصة في تعز
توقعت الأرصاد الجوية في اليمن، استمرار موجة البرد الشديدة، التي يرافقها الصقيع، في بعض المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.
وقال المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر إنه يتوقع أجواء شديدة البرودة على محافظات (البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران، صعدة ومرتفعات الضالع، لحج، مارب والجوف) مع إمكانية تشكل الصقيع على أجزاء منها.
كما توقع أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة على مرتفعات (إب، أبين، حضرموت، المهرة والمناطق الصحراوية)، ومرتفعات (حجة، المحويت، ريمة وتعز).
وأشار المركز، في نشرته التحذيرية إلى أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم السبت، وصلت في ذمار والبيضاء إلى صفر درجة مئوية، تليها عمران، درجة واحدة، وصنعاء درجتان مئويتان.
وحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والصحارى من الأجواء الباردة والشديدة البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.
ونبه المزارعين من أثار البرودة الشديدة على المزروعات وينصح باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها، وكذلك رعاة الماشية ومربي النحل والدواجن حفاظا عليها.