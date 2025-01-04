ذمار والبيضاء صفر درجة مئوية.. موجة برد شديدة تضرب 17 محافظة باليمن

السبت 04 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توقعت الأرصاد الجوية في اليمن، استمرار موجة البرد الشديدة، التي يرافقها الصقيع، في بعض المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر إنه يتوقع أجواء شديدة البرودة على محافظات (البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران، صعدة ومرتفعات الضالع، لحج، مارب والجوف) مع إمكانية تشكل الصقيع على أجزاء منها.

كما توقع أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة على مرتفعات (إب، أبين، حضرموت، المهرة والمناطق الصحراوية)، ومرتفعات (حجة، المحويت، ريمة وتعز).

وأشار المركز، في نشرته التحذيرية إلى أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم السبت، وصلت في ذمار والبيضاء إلى صفر درجة مئوية، تليها عمران، درجة واحدة، وصنعاء درجتان مئويتان.

وحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والصحارى من الأجواء الباردة والشديدة البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

ونبه المزارعين من أثار البرودة الشديدة على المزروعات وينصح باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها، وكذلك رعاة الماشية ومربي النحل والدواجن حفاظا عليها.