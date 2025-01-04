فيديو- ضربات أمريكية من البحر استهدفت صنعاء والحديدة

السبت 04 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن بحريتها أطلقت صواريخ "توما هوك" على مواقع تابعة للحوثيين، تُستخدم لإنتاج وتخزين الأسلحة، وذلك يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضحت، في بيان لها يوم السبت، أن الهجمات نُفذت باستخدام مدمِّرات صواريخ موجَّهة من مجموعة حاملة الطائرات "ترومان"، التي كانت تعمل في مياه البحر الأحمر، خلال تنفيذ الضربات الصاروخية الدقيقة.

وكان الجيش الأمريكي أعلن، يومي 30 و31 ديسمبر الماضي، عن تنفيذها سلسلة ضربات متعددة، استهدفت مواقع للحوثيين في صنعاء والحديدة.

ونشرت القيادة الأمريكية تفاصيل هذه العمليات عبر لقطات مصوَّرة، تظهر إطلاق صواريخ من على متن سفن حربية باتجاه أهداف محددة.

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وأضاف البيان الأمريكي أن سفن وطائرات البحرية الأمريكية استهدفت منشآت قيادة وتحكم للحوثيين، بالإضافة إلى منشآت إنتاج وتخزين أسلحة تقليدية متطورة، تضمنت صواريخ ومركبات جوية غير مأهولة.

واشار إلى أن الحوثيين يستخدمون هذه المنشآت في الهجمات ضد سفن حربية أمريكية وسفن تجارية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

مضيفا أنها دمرت موقع رادار ساحلي تابع للحوثيين وسبعة صواريخ كروز وطائرات هجوم انتحارية بدون طيار فوق البحر الأحمر

ودوت في صنعاء عصر يوم الثلاثاء الماضي انفجارات عنيفة ناتجة عن غارات أميركية استهدفت عدة مواقع.

وقالت مصادر محلية لمأرب برس وقتها أن نحو سبع غارات استهدفت مجمع العرضي في وزارة الدفاع وسط صنعاء اضافة الى مقر الفرقة الأولى مدرع سابقًا.

اعلام الحوثيين اشار الى ان عدوان جديد استهدف بغارتين مجمع العرضي في صنعاء.

كما اعلن الحوثيون أن 6 غارات للعدوان استهدفت مجمع 22 مايو بمديرية الثورة.