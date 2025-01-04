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ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني مؤقتاً بفوز مثير على فالنسيا

السبت 04 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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تصدر ريال مدريد جدول الترتيب العام للدوري الإسباني لكرة القدم بشكل مؤقت، بعد فوزه على فالنسيا امس بهدفين مقابل هدف في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشرة.

وافتتح فالنسيا التسجيل عن طريق هوغو دورو في الدقيقة 27، وتمكن ريال مدريد من تعديل النتيجة عن طريق لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقة 85 ، وعزز الإنجليزي جود بيلينجهام الهدف الثاني في الدقيقة 90+5 من زمن الشوط الثاني.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 43 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، وبفارق خمس نقاط عن غريمه برشلونة صاحب المركز الثالث، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 12 نقطة في المركز التاسع عشر.

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