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اشتباكات بين القبائل والحوثيين في الجوف

السبت 04 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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شهدت منطقة اليتمة بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن في وقت متأخر الليلة الماضية، مواجهات بين مسلحين قبليين ومليشيا الحوثي.

وقالت مصادر محلية إن مواجهات عنيفة بين مسلحين من قبائل "ذو حسين" ومليشيا الحوثي في منطقة اليُتمة بمديرية خب والشعف شمال شرق محافظة الجوف.

وأضافت أن الاشتباكات اندلعت في محيط نقطة الزلاق، واستخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة، بعد أن أطلق عناصر المليشيا الرصاص الحي على سيارة أحد أبناء القبائل لأسباب غير معروفة. المسلحون القبليون تمكنوا من إحراق طقم تابع للمليشيا، وفق المصادر .

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