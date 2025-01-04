آخر مستجدات جريمة مقتل والد غدير الشرعبي في تعز.. ''إعلان للشرطة حول مصير الجناة وصور القاتل والضحية ومكان الحادثة''

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أعلنت شرطة تعز، يوم الجمعة، استمرارها في ملاحقة الجناة في قضية مقتل المواطن "سيف حمود الشرعبي" في منطقة عصيفرة، وأنها تمكنت من القبض على الجاني الثاني في القضية، بالإضافة إلى ثمانية آخرين متورطين في التستر على الجاني الرئيسي.
وأكدت الشرطة حجز والد المطلوب الرئيسي في القضية، إلى جانب ضبط السيارة التي استُخدمت في الهروب بعد تنفيذ الجريمة، وضبط الشخص الذي قادها أثناء العملية.
شرطة تعز دعت كافة الإعلاميين والصحفيين ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى عدم تداول أي معلومات غير موثوقة، والتأكد من استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية لضمان المصداقية.
وظهرت غدير الشرعبي ابنة الضحية وهي تستنجد وتطالب السلطات بالقبض عن قاتل والدها الذي فر بعد ارتكابه الجريمة على خلفية خلاف بسط، بعد أن طلب الضحية من القاتل عدم الجلوس لتناول القات جوار منزله.
وأكدت غدير وهي صحفية، أن والدها تعرَّض لإطلاق النار بشكل مباشر من قِبل القاتل المدعو ''وليد كامل''، ومجموعة من المسلحين.
وأوضحت أن والدها لم يكن يحمل سلاحا، وأن كل ما فعله هو الدفاع عن حقهن بالأمن داخل منزلهن، ليجد نفسه هدفا للقتلة.