بسبب معتقد شعبي خاطئ عن أول جمعة في رجب.. مأساة تُصيب أسرة يمنية والقصة في تعز

السبت 04 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توفى 4 مواطنين في تعز، وآخرين نقلوا الى العناية المركزة، بعد تناولهم عشبة سامة اسمها "القُبب''.

مصادر محلية قالت إن الحادثة وقعت في منطقة الحيمة بمديرية التعزية، شمال محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.

وبحسب المصادر فقد تعاطى الضحايا عشبة تعرف شعبياً بـ"القبب" وهي شبيهة بشجرة "الصبِار" المُرَّة التي تستخدم كعلاج شعبي.

ولفت المصادر إلى أن الضحايا من أسرة واحدة، وهم عبد الله محمد سيف وزوجته وابنه وحفيده، قضوا بعد دقائق من تناول القبب، فيما لا يزال طفل خامس بحالة حرجة.

وأقدم الضحايا على تعاطي القبب تحت تأثير عادة خاطئة يتحدث عنها كبار السن في المنطقة حول ان الصبار ذو المذاق المر يتحول إلى مذاق حلو في اول جمعة من شهر رجب.