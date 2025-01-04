روسيا تستهدف أوكرانيا بعشرات المسيرات وتسيطر على 3 قرى جديدة

السبت 04 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أعلن سلاح الجو الأوكراني -اليوم السبت- أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت عشرات المسيرات الروسية التي استهدفت البلاد، في حين ذكر مدونون أوكرانيون أن روسيا استولت على 3 قرى بالقرب من مدينة بوكروفسك المتنازع عليها.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 34 من أصل 81 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل، وأضاف أنه تم تحييد خطر 47 طائرة مسيرة، وهي إشارة إلى استخدام أوكرانيا لأدوات الحرب الإلكترونية في إعادة توجيه الطائرات المسيرة الروسية.

ميدانيا أيضا، قال مدونون عسكريون أوكرانيون إن القوات الروسية استولت على 3 قرى إضافية بالقرب من مدينة بوكروفسك الأوكرانية المتنازع عليها منذ أشهر.

وذكرت مدونة "ديب ستيت" -أمس الجمعة- أن المواقع هي داتشينسكي ونوفي ترود وفوفكوف، الواقعة على بعد كيلومترات قليلة من جنوب بوكروفسك.

ورسمت مدونة "لايفيوماب" سيناريو مشابها، في حين قال تقرير الوضع الرسمي الصادر عن هيئة الأركان العامة بعد ظهر الجمعة إن نوفي ترود لا تزال موضع نزاع. وفي الأسابيع الأخيرة، حول الجيش الروسي إستراتيجيته من الهجوم المباشر على مدينة بوكروفسك التعدينية والصناعية إلى الالتفاف عليها من الجنوب