مسؤول سوداني يجدد هجومه على ابن زايد ويصفه بـ شيطان العرب

السبت 04 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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جدد مسؤول عسكري سوداني رفيع المستوى، هجومه على الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد واتهمه بالسعي لاحتلال البلاد، عبر تقديم العون والأسلحة لقوات الدعم السريع، واصفا إياه بـ"شيطان العرب".

وقال عضو مجلس السيادةن، الفريق ياسر العطا في كلمة متلفزة، الخميس، إن بن زايد يعبث في السودان وأفريقيا ويدعم المرتزقة فيها، تحت مرأى ومسمع من العالم ومنظماته الأممية المختلفة دون رادع، "ولا أحد يستطيع أن يقول له أوقف هذا العبث".

وأضاف مهاجما ابن زايد: "إنه طاغوت هذا العصر ويقود جيش من تتار ومغول هذا الزمان" وتوعد العطا بمواجهة مخططات بن زايد لتقسيم السودان، مهددا "بقطع يده" الملطخة بدماء الأبرياء في السودان والوصول إليه في عقر داره، هو وكل من ساعده.

وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم العطا رئيس الإمارات وينتقد دورها في الصراع الدائر في السودان، ففي أكثر من مناسبة اتهم العطا أبو ظبي بإذكاء الأزمة السودانية، عبر تقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، والمدعوم إماراتيا.

وكان تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" كشف قبل نحو ثلاثة أسبيع عن مشاركة مرتزقة كولومبيين في الحرب بالسودان إلى جانب قوات الدعم السريع، بدعم من الإمارات.

وأكد التقرير، أنه تم توظيف مقاتلين كولومبيين من قبل شركة مقرها أبو ظبي تسمى Global Security Services Group (GSSG)، التي تعتبر المزود الأمني الخاص المسلح الوحيد للحكومة الإماراتية.

التقرير ذكر أنه تم نقل المجندين الكولومبيين جوا إلى الأراضي الليبية التي يسيطر عليها أمير الحرب خليفة حفتر قبل عبورها إلى معقل قوات الدعم السريع في دارفور.

كما تقوم الإمارات بشحن الأسلحة وغيرها من المواد الحربية إلى قوات الدعم السريع، وفقا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" سابقا، وهي النتائج التي دعمها أيضا خبراء الأمم المتحدة.

وتنفي وزارة الخارجية الإماراتية تقديمها الدعم أو الإمدادات لقوات الدعم السريع أو أي طرف آخر في الحرب، وقالت إنها تواصل الدعوة إلى حل سلمي للصراع