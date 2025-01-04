ثاني أهم منصب.. انتخاب رئيسا لمجلس النواب الأميركي

السبت 04 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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بعدما صوت لصالحه نائبان إضافيان من حزبه، أعيد الجمعة انتخاب الجمهوري مايك جونسون الذي يحظى بدعم دونالد ترامب رئيسا لمجلس النواب الأميركي.

رئيس مجلس النواب الجمهوري يعلن استضافة ماسك ورامسوامي بالكونغرس أميركا رئيس مجلس النواب الجمهوري يعلن استضافة ماسك ورامسوامي بالكونغرس ثاني أهم المناصب السياسية فقد حصل النائب المنتخب عن لويزيانا والبالغ من العمر 52 عاما بحاجة إلى أغلبية بسيطة من الأصوات ليحظى مجددا بهذا المنصب.

غير أن ثلاثة جمهوريين من حزبه صوتوا لمرشحين آخرين. كما لم يتسن لجونسون الحفاظ على المنصب سوى بعد مفاوضات مطولة أفضت إلى عدول نائبين جمهوريين عن خيارهما.

إلى ذلك، يعتبر هذا ثاني أهم المناصب السياسية في الولايات المتحدة بعد الرئاسة. حظوظ رئيس مجلس النواب مايك جونسون السياسية تنتعش بسبب دعم ترمب له "رجل صالح ودؤوب" يشار إلى أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب كان أكد تأييده لجونسون.

وكتب في منشور على موقع تروث سوشيال: "رئيس المجلس مايك جونسون رجل صالح ودؤوب ومتدين.

سيفعل الصواب، وسنواصل الفوز. تأييدي الكامل والمطلق لمايك". يأتي هذا في حين يتمتع الجمهوريون بأغلبية 219-215 في مجلس النواب، ما يعني أن التصويت من المرجح أن يعتمد على حفاظ الجمهوريين على وحدتهم