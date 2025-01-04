أسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار والريال السعودي

السبت 04 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- خاص

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أسعار صرف الدولار الامريكي والريال السعودي في وعدن وصنعاء، اليوم السبت4 يناير 2025،

كالتالي..

عدن:

-الدولار الأمريكي:

الشراء: 2064

البيع: 2075