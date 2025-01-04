آخر الاخبار

أسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار والريال السعودي 8 أعراض تدل على انسداد شرايين القلب.. احذر ضيق التنفس وفاة ملاكم بعد تعرضه للضربة القاضية صحفيات بلا قيود: حرية الصحافة في اليمن تواجه تهديدا كبيرا.. وتوثق عن 75 انتهاكا ضد الصحفيين خلال 2024. مركز الإنذار المبكر يحذر المواطنين في تسع محافظات يمنية من الساعات القادمة بشكل عاجل أردوغان يكشف عن أرقام اقتصادية تذهل العالم بخصوص الصادرات التركية خلال 2024 لماذا اصدرت وزارة الداخلية اليمنية قرارا بمنع تشغيل المهاجرين الأفارقة في عدن؟ وزير الخارجية الأمريكى: فوجئنا بسرعة سقوط نظام الأسد وإيران في وضع لا يسمح لها بالشجار .. عاجل وزير الخارجية الألماني والفرنسي في غرف التعذيب بزنازين صيدنايا سيئ السمعة بسوريا وزيرة خارجية ألمانيا بعد لقائها أحمد الشرع: حان وقت مغادرة القواعد الروسية من سوريا

أسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار والريال السعودي

السبت 04 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- خاص
عدد القراءات 255

أسعار صرف الدولار الامريكي والريال السعودي في وعدن وصنعاء، اليوم السبت4 يناير 2025،

كالتالي..

 عدن:

-الدولار الأمريكي:

الشراء: 2064

البيع: 2075

  • السعودي:
  • الشراء: 541
  • البيع: 542.5
  • صنعاء:
  • -الدولار الأمريكي:
  • الشراء: 535
  • البيع: 540
  • - السعودي:
  • الشراء: 140 البيع:140.5
إقراء أيضاً
مركز الإنذار المبكر يحذر المواطنين في تسع محافظات يمنية من الساعات القادمة بشكل
لماذا اصدرت وزارة الداخلية اليمنية قرارا بمنع تشغيل المهاجرين الأفارقة في عدن؟
بعد تهرب الجميع.. اللواء سلطان العرادة ينقذ كهرباء عدن ويضخ الى شريينها كميات من
هكذا سيتم إسقاط الحوثيين عسكريا في اليمن .. تقرير أمريكي يكشف عن ثلاث تطورات ست
مليشيات الحوثي تعلن استهداف إسرائيل بصاروخ فرط صوتي وتل أبيب تعلن اعتراضه قبل وص
غضب في عدن.. محتجون قطعوا الشوارع الرئيسية وأشعلوا النيران في الإطارات
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول