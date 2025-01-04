8 أعراض تدل على انسداد شرايين القلب.. احذر ضيق التنفس

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انسداد شرايين القلب هو حالة تؤثر على انتقال إشارة ضربات القلب من الجزء العلوي إلى السفلي للقلب، مما يسبب تباطؤًا في نبضه.
ويعاني الأشخاص المصابون بانسداد شرايين القلب من درجات متقدمة من الإغماء، التعب، وضيق التنفس، وفقًا لموقع "medicalnewstoday".
أعراض انسداد شرايين القلب:ألم الصدر.التعب.ضيق التنفس.خفقان القلب.التنفس السريع.
الغثيان.
الدوخة.
الإغماء.
أسباب انسداد شرايين القلب؟
الإصابة بالنوبة القلبية.
مرض الشريان التاجي (CAD).
مرض عضلة القلب (اعتلال عضلة القلب).
أمراض صمامات القلب.مشكلات في بنية القلب منذ الولادة.تلف القلب أثناء جراحة القلب المفتوح.
التعرض للسموم.انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم.مرض الغدة الدرقية.
العدوى مثل مرض لايم.أمراض المناعة الذاتية.
الأشخاص الأكثر عرضة لـ انسداد شرايين القلب: