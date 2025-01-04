وفاة ملاكم بعد تعرضه للضربة القاضية

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توفي الملاكم التنزاني حسن مجايا عن عمر يناهز 29 عاما، متأثرا بإصابات تعرض لها في آخر نزال خاضه.
وكان مجايا قد تعرض للهزيمة على يد مواطنه بول إلياس في نزال وزن الخفيف السوبر، أقيم في 27 كانون الأول/ ديسمبر الماضي في قاعة دنيا ندوجو في العاصمة التنزانية دار السلام.
بعد خسارته باللكمة القاضية، تم نقله مباشرة إلى مستشفى فلسطين في سينزا، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى موانايامالا، حيث توفي بشكل مأساوي في 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وقال المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، في بيان أمس الخميس: "توفي الملاكم المحترف التنزاني حسن مجايا في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2024، متأثرا بإصابات ناجمة عن الضربة القاضية التي تلقاها في 27 كانون الأول/ ديسمبر".
وأضاف: "تتقدم عائلة المجلس العالمي للملاكمة بأكملها والرئيس ماوريسيو سليمان، بخالص تعازيهم إلى عائلة وأصدقاء بطلنا المحبوب".
وبحسب صحيفة "ذا سيتيزن" التنزانية، فإن مجايا تلقى عدة ضربات قوية على الرأس في الجولة الخامسة من آخر نزال له، مما أدى إلى انهيار الملاكم وعض لسانه، قبل أن يبتلعه".
بعد الحادث، تم تقديم الإسعافات الأولية له، وبدا في البداية أنه يتعافى، لكن حالته تدهورت في الأيام التالية، مما استدعى نقله إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
ومجايا هو الملاكم التنزاني الثاني الذي يموت في غضون شهر، بعد عباسي مسلم الذي فارق الحياة في تشرين الثاني/ نزفمبر الماضي، عقب تعرضه لضربة قاضية خلال نزال في زنجبار ضد بكاري حسين بكاري