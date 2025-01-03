مركز الإنذار المبكر يحذر المواطنين في تسع محافظات يمنية من الساعات القادمة بشكل عاجل

الجمعة 03 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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حذر مركز التنبؤات والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في عدن من موجة برد شديدة قد يرافقها الصقيع، وذلك خلال الساعات القادمة، مشيراً إلى تأثيرها المتوقع على عدة محافظات.

أكد المركز في نشرته التحذيرية أن الأجواء ستكون باردة إلى شديدة البرودة في المرتفعات الجبلية لمحافظات: حجة، المحويت، ريمة، إب، الضالع، تعز، لحج، أبين، وشبوة.

كما ستشمل التأثيرات المناطق الصحراوية والمرتفعات في محافظات: الجوف، مأرب، حضرموت، والمهرة.

بالإضافة إلى ذلك، يتوقع هطول أمطار متفرقة على: أرخبيل سقطرى، أجزاء من خليج عدن، السواحل الجنوبية والغربية، والمناطق الداخلية والمرتفعات الغربية، فيما تسود أجواء جافة في بقية المناطق.

التنبيهات والتحذيرات:

أصدر المركز توجيهات مهمة للمواطنين والمزارعين لتفادي الأضرار الناجمة عن موجة البرد، وهي كالتالي:

1. للمواطنين:

ينصح كبار السن، الأطفال، المرضى، والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر باتخاذ الاحتياطات اللازمة.

ارتداء الملابس الثقيلة وتجنب التعرض المباشر للأجواء الباردة.

2. للمزارعين:

اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المزروعات من تأثير البرودة الشديدة، توفير وسائل تدفئة مناسبة لحماية الماشية، النحل، والدواجن.

يشدد المركز على أهمية متابعة التحديثات الجوية أولاً بأول عبر القنوات الرسمية، والابتعاد عن الشائعات، لضمان الاستعداد الأمثل لمواجهة هذه الظروف الجوية.