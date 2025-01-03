وزير الخارجية الأمريكى: فوجئنا بسرعة سقوط نظام الأسد وإيران في وضع لا يسمح لها بالشجار .. عاجل

الجمعة 03 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الى أن "إيران ليست في وضع يسمح لها بالدخول في شجار مع أي أحد وهذا كان له تداعيات إيجابية حقيقية على سوريا"، معتبراً أن "سقوط الأسد السريع يرجع جزئيا للضغوط التي مارستها الولايات المتحدة على راعييه روسيا وإيران".

ولفت بلينكن، الى أننا "فوجئنا بالسرعة التي سقط بها نظام الأسد، ونحن شهدنا مرات عدة استبدال دكتاتور بآخر فكان مهما التدخل في وقت مبكر لجمع كافة الأطياف معا وهذا ما فعلناه".

وأضاف "سقوط بشار الأسد كانت لحظة ذات احتمالات لا تصدق وخاصة بعد أهوال دكتاتوريته".