وزير الخارجية الألماني والفرنسي في غرف التعذيب بزنازين صيدنايا سيئ السمعة بسوريا

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قدّم الدفاع المدني السوري، ممثلاً بمديره رائد الصالح، عرضاً شاملاً لوزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، ووزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، والقائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت، حول معتقل صيدنايا السابق، المعروف بسمعته السيئة كأحد أبرز مواقع الانتهاكات في سوريا.
وقال رائد الصالح في تغريدة على منصة "إكس": "أطلعنا وزيرة خارجية ألمانيا السيدة أنالينا بيربوك، ووزير خارجية فرنسا السيد جان نويل بارو، والقائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا السيد ميخائيل أونماخت، خلال جولة اليوم على معتقل صيدنايا السابق سيئ السمعة وأحد أكبر مسالخ نظام الأسد البشرية".
وأضاف: "أشكرهم على هذه الخطوة الإنسانية المهمة وعلى تضامنهم مع الشعب السوري ومع الضحايا والمعتقلين وذويهم. طلبنا منهم المساعدة في تحقيق العدالة وكشف مصير المعتقلين والمختفين قسراً".
وأكد الصالح للمسؤولين الأوروبيين "أهمية تحقيق العدالة الانتقالية لنتمكن من بناء سوريا بسلام، إذ لا سلام بدون عدالة".
ووصل وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا إلى دمشق في زيارة تعد الأرفع لمسؤولين أوروبيين منذ سنوات. وركزت الزيارة على التأكيد على ضرورة تحقيق مصالحة شاملة في سوريا، تشمل جميع مكونات المجتمع