مليشيات الحوثي تعلن استهداف إسرائيل بصاروخ فرط صوتي وتل أبيب تعلن اعتراضه قبل وصوله

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أعلنت مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا اليوم الجمعة عن استهداف محطة للكهرباء شرقي إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي وهدفا عسكريا بطائرة مسيرة.
وقال الناطق العسكري لمليشيات الحوثيين الإرهابية يحيى سريع في بيان له أن المليشيات نفذت عمليتين عسكريتين على هدفين تابعين لجيش الإحتلال الإسرائيلي في يافا.
وأوضح في البيان أن العملية الأولى "استهدفت محطة الكهرباء التابعة للجيش الإسرائيلي والتي نفذت بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2" أصاب هدفه بدقة".
وبحسب البيان، "استهدفت العملية الثانية هدفا عسكريا إسرائيليا في يافا بطائرة مسيرة نوع "يافا" حققت هدفها بنجاح".
وكانت قبل ذلك قد أفادت قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي بأن "سلاح الجو اعترض مسيرة أطلقت من اليمن قبل أن تخترق الأجواء الإسرائيلية".