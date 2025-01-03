غضب في عدن.. محتجون قطعوا الشوارع الرئيسية وأشعلوا النيران في الإطارات

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أمس الخميس؛ شهدت مديريات مثل الشيخ عثمان والمنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن احتجاجات غاضبة بسبب الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي.
المحتجون اغلقوا عدد من الشوارع الرئيسية، بما في ذلك خط عدن-تعز، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور. وأحرقوا إطارات السيارات التالفة.
و ارتفعت ساعات انطفاء الكهرباء في عدن إلى أكثر من 13 ساعة في اليوم مقابل ساعتين تشغيل فقط، ورجحت مصادر مطلعة بأن السبب يعود لنفاد الوقود.