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غضب في عدن.. محتجون قطعوا الشوارع الرئيسية وأشعلوا النيران في الإطارات

الجمعة 03 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أمس الخميس؛ شهدت مديريات مثل الشيخ عثمان والمنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن احتجاجات غاضبة بسبب الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي.

 المحتجون اغلقوا عدد من الشوارع الرئيسية، بما في ذلك خط عدن-تعز، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور. وأحرقوا إطارات السيارات التالفة.

و ارتفعت ساعات انطفاء الكهرباء في عدن إلى أكثر من 13 ساعة في اليوم مقابل ساعتين تشغيل فقط، ورجحت مصادر مطلعة بأن السبب يعود لنفاد الوقود.

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