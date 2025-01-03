غضب في عدن.. محتجون قطعوا الشوارع الرئيسية وأشعلوا النيران في الإطارات خيارات أمريكية لضرب نووي إيران قبل 20 يناير الجاري مئات الأفارقة يتوافدون على اليمن وحملة بالجنوب تنجح في ضبط قارب تهريب بعد توقف 13 عاما.. أول دولة خليجية تستأنف رحلاتها التجارية لدمشق الجيش الإسرائيلي يعلن قصف منصات صواريخ حماس تعود وبقوة عسكرية ضخمة في قطاع غزة كأنها هزة أرضية.... غارات إسرائيلية عنيفة على معامل الدفاع قتيلان ومصابان في يوم دامٍ بمحافظة إب وسط فوضى أمنية متفاقمة عاجل.. تفاصيل لقاء وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع نظيره السوري بالرياض مطار غامض يتم بناؤه بصورة متسارعة في جزيرة يمنية سوف يهيمن على طرق الملاحة الدولية عبر خليج عدن ومضيق باب المندب
قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصادر أن مستشار الأمن القومي الأمركي "سوليفان" قدم للرئيس بايدن خيارات لمهاجمة منشآت نووية بإيران إذا تحركت لامتلاك سلاح نووي قبل 20 يناير الجاري، حيث سيتولى بعدها ترامب مقاليد الحكم بالبلد.
مساعدون لبايدن يرون أن تسريع برنامج يران النووي وضعف وكلائها في المنطقة ، في اشارة لحزب الله والحوثيين وسقوط نظام الأسد، يمنحان فرصة لضرب مواقع إيرانية.
ويرى سوليفان ومساعدون لبايدن في تدهور دفاعات إيران فرصة لنجاح الضربة وتقليل خطر الانتقام.
المصادر لفتت إلى ان سوليفان لم يقدم أي توصية لبايدن بشأن ضرب إيران لكنه ناقش تخطيط السيناريوهات فقط.