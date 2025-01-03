خيارات أمريكية لضرب نووي إيران قبل 20 يناير الجاري

الجمعة 03 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصادر أن مستشار الأمن القومي الأمركي "سوليفان" قدم للرئيس بايدن خيارات لمهاجمة منشآت نووية بإيران إذا تحركت لامتلاك سلاح نووي قبل 20 يناير الجاري، حيث سيتولى بعدها ترامب مقاليد الحكم بالبلد.

مساعدون لبايدن يرون أن تسريع برنامج يران النووي وضعف وكلائها في المنطقة ، في اشارة لحزب الله والحوثيين وسقوط نظام الأسد، يمنحان فرصة لضرب مواقع إيرانية.

ويرى سوليفان ومساعدون لبايدن في تدهور دفاعات إيران فرصة لنجاح الضربة وتقليل خطر الانتقام.

المصادر لفتت إلى ان سوليفان لم يقدم أي توصية لبايدن بشأن ضرب إيران لكنه ناقش تخطيط السيناريوهات فقط.