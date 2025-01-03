بعد توقف 13 عاما.. أول دولة خليجية تستأنف رحلاتها التجارية لدمشق

الجمعة 03 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 163

تستأنف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها التجارية إلى العاصمة السورية دمشق اعتبارا من 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، بعد توقف دام 13 عاما.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عبر حسابها على منصة إكس، إن "الخطوط الجوية القطرية تعلن تسيير أولى رحلاتها التجارية من الدوحة إلى دمشق اعتبارا من السابع من الشهر الجاري".

وفي بيان نُشر على موقعها الرسمي، أعربت الخطوط الجوية القطرية عن سعادتها باستئناف الرحلات إلى دمشق، معتبرة الخطوة "علامة فارقة في إعادة ربط المنطقة".

وأضافت: "اعتبارا من 7 يناير 2025، ستسيّر الناقلة القطرية 3 رحلات أسبوعيا إلى دمشق، لتقدم بذلك الناقلة القطرية للمسافرين فرصة مواصلة رحلاتهم عبر شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية العالمية التي تضم أكثر من 170 وجهة".

وأوضحت الشركة أن استئناف الرحلات يعكس التزامها بتعزيز التواصل الإقليمي وتلبية الطلب المتزايد من المسافرين.

وفي 2012، أوقفت الخطوط القطرية كل رحلاتها من وإلى سوريا في خطوة قامت بها أيضا كثير من شركات طيران العالم على خلفية قمع النظام السوري آنذاك الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير التي اندلعت عام 2011​​​​​​​.

وكان وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، أشار في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عقب لقائه في دمشق قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، إلى خطط لتسيير رحلات جوية مباشرة بين الدوحة ودمشق قريبا.

ويُنظر إلى القرار القطري على أنه خطوة لدعم الإدارة السورية الجديدة التي تولت الحكم بعد الإطاحة بنظام الأسد