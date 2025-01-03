تكريم العقيد عارف ضبعان في المهرة لمساهماته في الأمن والاستقرار

الجمعة 03 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- خاص

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خلت إدارة شرطة محافظة المهرة لتكريم العقيد عارف ضبعان، نائب مدير البحث الجنائي بالمحافظة، تقديراً لجهوده الكبيرة في مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب والتي كان لها دور محوري في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

خلال حفل التكريم، عبّر العقيد أحمد علي رعفيت، نائب مدير شرطة المهرة، عن تقديره الكبير للعقيد ضبعان، مشيداً بإنجازاته الأمنية المتعددة.

وأكد على أن الجهود المتميزة التي بذلها ساهمت بشكل فعّال في إحباط العديد من الجرائم المنظمة وعمليات تهريب الممنوعات.

وأضاف العقيد رعفيت أن هذا التكريم يعكس روح المسؤولية العالية والإخلاص الذي يتمتع به العقيد ضبعان في أداء مهامه الوطنية، مع استحقاق مثل هذه الجهود للدعم والتقدير. من جانبه، عبّر العقيد عارف ضبعان عن امتنانه للتكريم، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعكس فخره بخدمة وطنه.

وأكد أنه سيظل حافزاً له للاستمرار في بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين في المحافظة.

كما لفت ضبعان إلى أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والمواطنين، مشدداً على أن النجاح في المجال الأمني يعتمد على التكاتف والعمل بروح الفريق.

تجدر الإشارة إلى أن العقيد ضبعان يعتبر شخصية أمنية بارزة، وله مواقف شجاعة في مكافحة تهريب الأسلحة والممنوعات، ما أثار استياء بعض الذين يسعون للتشويش على إنجازاته الوطنية.