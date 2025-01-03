تكريم العقيد عارف ضبعان في المهرة لمساهماته في الأمن والاستقرار حماس تعود وبقوة عسكرية ضخمة في قطاع غزة كأنها هزة أرضية.... غارات إسرائيلية عنيفة على معامل الدفاع قتيلان ومصابان في يوم دامٍ بمحافظة إب وسط فوضى أمنية متفاقمة عاجل.. تفاصيل لقاء وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع نظيره السوري بالرياض مطار غامض يتم بناؤه بصورة متسارعة في جزيرة يمنية سوف يهيمن على طرق الملاحة الدولية عبر خليج عدن ومضيق باب المندب مركز الإنصاف للحقوق والتنمية يدين جرائم مليشيات الحوثي في إب ويدعو لتحقيق دولي عاجل تعرف على سيناريوهات التصعيد بين إسرائيل والحوثيين؟ إيران تتبرأ من الحوثيين وتقول أنها لن تكون كبش فداء ماذا حل بميناء الحديدة؟.. عقب الضربات الإسرائيلية..
خلت إدارة شرطة محافظة المهرة لتكريم العقيد عارف ضبعان، نائب مدير البحث الجنائي بالمحافظة، تقديراً لجهوده الكبيرة في مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب والتي كان لها دور محوري في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
خلال حفل التكريم، عبّر العقيد أحمد علي رعفيت، نائب مدير شرطة المهرة، عن تقديره الكبير للعقيد ضبعان، مشيداً بإنجازاته الأمنية المتعددة.
وأكد على أن الجهود المتميزة التي بذلها ساهمت بشكل فعّال في إحباط العديد من الجرائم المنظمة وعمليات تهريب الممنوعات.
وأضاف العقيد رعفيت أن هذا التكريم يعكس روح المسؤولية العالية والإخلاص الذي يتمتع به العقيد ضبعان في أداء مهامه الوطنية، مع استحقاق مثل هذه الجهود للدعم والتقدير. من جانبه، عبّر العقيد عارف ضبعان عن امتنانه للتكريم، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعكس فخره بخدمة وطنه.
وأكد أنه سيظل حافزاً له للاستمرار في بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين في المحافظة.
كما لفت ضبعان إلى أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والمواطنين، مشدداً على أن النجاح في المجال الأمني يعتمد على التكاتف والعمل بروح الفريق.
تجدر الإشارة إلى أن العقيد ضبعان يعتبر شخصية أمنية بارزة، وله مواقف شجاعة في مكافحة تهريب الأسلحة والممنوعات، ما أثار استياء بعض الذين يسعون للتشويش على إنجازاته الوطنية.