حماس تعود وبقوة عسكرية ضخمة في قطاع غزة

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تشير التقارير الواردة من القناة 12 الإسرائيلية إلى أن حركة حماس تعود بقوة عسكرية إلى قطاع غزة، حيث تستقطب أعداداً جديدة من المجندين.
وفقًا للتقارير، يبلغ عدد مقاتلي حماس بالتعاون مع حركة الجهاد الإسلامي ما بين 20 إلى 23 ألف مقاتل.
وتمت الإشارة إلى أن معدل تجنيد المقاتلين الجدد يتجاوز عمليات تحييد وتقليص القوات الحالية. يضم قطاع غزة حاليا نحو 9,000 مقاتل منظم، مقسمين بالتساوي بين الفرقة الشمالية والجنوبية، إلى جانب 7,000 إلى 10,000 مقاتل إضافي يعملون بشكل غير منظم.
كما يُقدّر وجود حوالي 4,000 مقاتل من سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، في المنطقة.
كشف مسؤولون عسكريون أن حماس تستخدم استراتيجيات مثل تقديم المساعدات الإنسانية وتمويل المغريات لتجنيد العناصر، وهو ما يُعتبر تحديًا كبيرًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في القطاع.
ورغم المزاعم الإسرائيلية عن قتل ما بين 17,000 و20,000 من مقاتلي حماس والجهاد خلال الحرب، هناك تناقضات بين تقديرات الجيش الإسرائيلي والتصريحات الرسمية التي أدلى بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقد أشارت تقارير سابقة من صحيفة جيروزاليم بوست إلى أن الأعداد الحقيقية قد تصل إلى حوالي 12,000 مقاتل.
في الوقت نفسه، أبلغت تقارير عن اعتقال الجيش الإسرائيلي لأكثر من 6,000 شخص من سكان غزة، في حين لا يزال حوالي 4,300 شخص تحت الأسر، مع تصنيف 2,200 آخرين كمقيمين أقل خطورة.
يبدو أن الأرقام قد تخضع لتقديرات مغايرة، حيث كان الجيش الإسرائيلي قد افترض في بداية الحرب أن عدد مقاتلي حماس يبلغ 25,000، مما يثير تساؤلات حول دقة هذه الأرقام في ظل تجنيد عناصر جديدة لتحل محل القوات السابقة.